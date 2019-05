Huawei je zpět na seznamech. Smí nadále používat USB, Wi-Fi, Bluetooth a microSD

Aspoň nějaké pozitivní zprávy ve vší té negativitě, která se valí na Huawei. Jednotliví partneři dávali od firmy ruce pryč, konstruktéři přicházeli o klíčové komponenty a možnost sestavit moderní smartphone se hroutila jako domeček z karet. Jméno Huawei v minulém týdnu zmizelo ze seznamu partnerů Secure Digital (asociace pro standardizaci paměťových karet), Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG a JEDEC, což je organizace spravující standard USB.

Když přijdete o paměťovou kartu, nic tak strašného se neděje – vymyslíte vlastní standard, nebo do telefonu dáte větší paměť a na karty se úplně vykašlete. Ale s Wi-Fi, Bluetooth a USB už to tak jednoduché není – patrně můžete vymyslet „něco svého“, ale to něco nebude kompatibilní s miliardami zařízení, která jsou v provozu po celém světě...

Teď se naštěstí situace obrací. Ani Huawei, ani jednotlivé organizace situaci nijak nekomentovaly, ale jméno Huawei se vrátilo na seznam partnerů na Secure Digital, Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG i JEDEC.

Nicméně vztahy s Googlem, Intelem, Microsoftem a ARM jsou na bodu mrazu, takže Huawei zatím nemá procesory ani software pro své telefony ani počítače...