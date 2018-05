Huawei končí s odemykáním bootloaderů. Kódy si můžete vyžádat už jen 60 dní

Bootloader je samostatná součást, která po spuštění telefonu slouží k nahrání jádra operačního systému do operační paměti, čímž, de facto, dochází ke spuštění operačního systému. Většina mobilních výrobců své bootloadery zamyká, aby předcházela experimentům se softwarem, čímž se rozumí nahrání custom recovery či rootování samotného zařízení.

Jedním z řady výrobců, kteří bootloadery zamykají, je i čínský Huawei. Výrobce má však samostatný program, v rámci něhož mohou ti, kteří chtějí své zařízení rootovat nebo do něj nahrát custom ROM (a dobrovolně se vzdát záruky), požádat o odblokovací kódy. Tato možnost však brzy skončí, jako důvod je uváděno „poskytnutí lepší uživatelské zkušenosti“ a „vyhnutí se problémům způsobených flashováním“.

Huawei, a také dceřiná značka Honor, tak žádosti o odblokování bootladerů brzy přestanou přijímat. Stane se tak za 60 dní od vydání článku, tedy 23. července. Do té doby obě značky doporučují vyžádat si kódy pro odblokování bootloaderu, a to i tehdy, pokud nyní žádné softwarové úpravy neplánujete. Pokud byste se totiž pro úprav systému v budoucnu rozhodli, zamčený bootloader by vás dál nepustil. Kódy pro odemknutí jsou k dispozici pouze pro zařízení, která byla uvedena na trh před 24. květnem. Nové modely již odemknout nepůjde.

The bootloader unlock site is back up. https://t.co/tw26ovnzcI But only for an additional 60 days from now (May 24). If you want to unlock your device in the feature, retrieve your unlock code now. Devices released (not sold) after May 24 will not be supported.