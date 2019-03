Huawei láká na 5× zoom u P30. Ukázkové fotky na plakátech však patří zrcadlovce

Huawei se chystá na představení modelů řady P30, s čímž se pojí i lákací kampaň na čínské sociální síti Weibo. Jednou z nejzajímavějších novinek má být periskopový fotoaparát s až 5× optickým přiblížením. A právě k němu Huawei na Weibu vydal sérii plakátů, která ukazuje pětinásobné přiblížení na reálných scenériích. Fotografie jsou doplněny hashtagem #RewriteTheRules (v překladu „Přepište pravidla“).

Při teasování pětinásobného optického zoomu bychom očekávali, že samotné ukázkové fotky pocházejí z připravovaných P30 a P30 Pro. Nebo alespoň tak mají bannery podprahově marketingově působit. Ukázalo se však, že fotografie pocházejí ze zrcadlovky, stačí trochu hledání, a můžete originály dohledat v různých fotogaleriích na internetu. Třeba snímek vulkánu Anak Krakatau byl pořízen již v roce 2009, a to fotografem Tomem Pfeifferem. Snímek dítěte ve žluté pláštěnce pochází od fotografa Jakea Olsona.

Praxe nahrazování fotek ze smartphonů snímky z profesionálních zrcadlovek však v mobilním průmyslu není nic neobvyklého. Huawei již v roce 2016 vydával snímek ze zrcadlovky jako fotku pořízenou modelem P9. Ještě o čtyři roky dříve začala s obdobnou praxí Nokia, která vydávala fotografie profesionálního fotoaparátu za fotky z Lumie 920. Z novodobých přešlapů máme v paměti ten z loňského srpna. Na švestkách jsme nachytali egyptskou pobočku Huawei i brazilskou pobočku Samsungu. V prvním případě byla fotka ze zrcadlovky, ve druhém rovnou z fotobanky.

Je asi všem jasné, že fotka ze zrcadlovky s profi vybavením k tomu bude vypadat daleko lépe, než v mobilu. Ano, nikde není psáno, že by byla fotka pořízena smartphonem, ale tak nějak se to očekává. A uvést do popisku „Ilustrační fotografie“, to se marketingovým týmům do krámu příliš nehodí. Hon kočky a myši tak bude zřejmě i nadále pokračovat. Výrobci nám budou podsouvat, že tu a tu fotku pořídil smartphone, a šikovní uživatelé si, buď zobrazí EXIF informace o fotce, nebo snímky najdou v různých online galeriích. Protože to, co se už na internetu jednou objeví, to už na něm navždy zůstane.

Huawei láká videem na brzké představení řady P30: