Huawei láká na čtvercový modul hlavního fotoaparátu Mate 20 Pro. Schová do něj tři čočky

Nový vlajkový model Huawei bude představený už za necelý měsíc. S blížící se premiérou sílí i spekulace a úniky okolo modelů Mate 20 a Mate 20 Pro. Sám výrobce zveřejňuje na svém Twitteru krátká videa, která naznačují to, co už úniky ukázaly naplno – tedy že modul zadního fotoaparátu bude mít tentokrát tvar čtverce.

The sky's the limit, how far will you go? #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/7J9Hb8meM4