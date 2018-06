Huawei láká na gejzír slev a bonusů. Největší akce začíná už dnes na Alze

Huawei láká na tři zajímavé akce, které proběhnou v příštích týdnech. Mají podobu snížení cen, dárků k nákupu nebo voucherů na další nákup.

Huawei Supertýden na Alza.cz

Tahle akce probíhá od 18. do 24. června 2018 a Alza bude trumfy odkrývat postupně, takže prostě jděte na www.alza.cz/huaweityden a podívejte se, co je ten den v nabídce. K nákupu vybraných smartphonů, včetně vlajkových modelů z řady P20 i novinky Y7 Prime 2018, zákazníci získají dárek v podobě fitness náramku Huawei nebo tabletu. Levnější modely Huawei P9 lite 2017, P10 lite a P10 budou za zvýhodněnou cenu. Zájemci o tablety Huawei dostanou voucher na Alze.

Tablet jako dárek k nákupu Huawei P20

Do konce června platí, že k Huawei P20 dostanete 7" tablet Huawei T3 7.0. Akce v běžné obchodní síti a prodejnách Vodafone.

Powerbanka k Huawei Y6 Prime 2018

K předobjednávce nového modelu Y6 Prime 2018 přidá Huawei bonus v podobě powerbanky s kapacitou 6700 mAh. Také tahle nabídka platí do konce června (nebo do rozdání zásob). Až smartphone vstoupí do standardního prodeje, přesune se akce do prodejen O2, T-Mobile a Vodafone.