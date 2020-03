Huawei láká vývojáře do AppGallery. První rok jim nechá až 100 % z ceny aplikace

Z politických důvodů Huawei ztratila přístup ke službám od Googlu a největší problém znamená obchod s aplikacemi Google Play Store. Huawei už řadu měsíců buduje vlastní balík služeb Huawei Mobile Services (HMS) v čele s obchodem AppGallery. Firma investuje miliony dolarů do vývojářů, aby do obchodu přenesli své aplikace.

Nyní chce Huawei motivovat další vývojáře až 100% podílem z prodeje aplikací (a in-app nákupů). Přesněji, u her je to 85% a u všeho u ostatního dostanou vývojáři plnou částku, kterou lidé za jejich aplikaci zaplatí. Zvláště pro vývojáře, kteří zásadně nestaví na API od Googlu, je přenesení aplikace do alternativního obchodu jednoduchý krok. Příslib 100% podílu pro vývojáře platí první rok, ve druhém roce podíl neklesne pod 85%, u vzdělávacích aplikací je hranice dokonce 90 %.

Provize v Huawei AppGallery:

1. rok: 15% u her, 0% pro všechno ostatní

15% u her, 0% pro všechno ostatní 2. rok: 10% u vzdělávacích aplikací, 15% u zbytku

10% u vzdělávacích aplikací, 15% u zbytku 3. a další roky: 20% u vzdělávacích aplikací, 30% u zbytku

Aby Huawei ještě více urychlil přibývání obsahu, musí se pro uvedenou slevu vývojáři registrovat do obchodu AppGallery nejpozději do konce června 2020. Ti, kteří zaváhají se budou muset smířit s tradiční 30% provizí, na jakou jsou zvyklí i v obchodech od Applu a Googlu.

Zdroj: Huawei