Huawei má Porsche, Oppo má Lamborghini a Xiaomi prý domlouvá to nej jméno automobilové historie!

Xiaomi Mi Mix 3 přijde v září, bude mít ještě tenčí rámečky a selfie kamera se schová do výsuvného periskopu alá Vivo NEX. Co je však nové, jsou plánované varianty a ceny. Operační paměť 6 GB RAM dostane úložiště 64 nebo 128 GB a 8 GB RAM dokonce 128 nebo 256 GB. Začínáme na 510 dolarech, končíme na 645 dolarech. Tyto čtyři varianty můžete násobit dvěma díky příplatkovým keramickým zádům (plus 150 dolarů).

A pak kolují spekulace o deváté variantě: Xiaomi Mi Mix 3 Ferrari Edition. Keramická záda, 8 GB RAM a možná dokonce 512 GB vnitřní paměti, ale hlavně partnerství s jedním z největších jmen motorsportu a automobilového průmyslu. Mluví se o zaměření na design, ale také o první integraci selfie kamery v displeji, Xiaomi prý udělá jen miniaturní kruhový výřez, který nebude rušit tolik, jako rozměrný výřez u horní hrany displeje (notch). Špiónské fotografie zatím bohužel chybí.



Pozvánka výsuvný periskop naznačuje, patent na něj v Xiaomi mají a fanouškovské rendery a špiónské fotky na sebe nenechaly dlouho čekat...

Pokud přijde i Ferrari Edition, bude to za posledních pár měsíců už třetí spolupráce výrobce mobilů a prestižní automobilky. Přitom vždy jde o špičkové modely, které nějakým způsobem posouvají hranice:

Huawei Mate RS Porsche Design: Tady jsou vazby na automobilku přece jen trochu vzdálenější, ale i studio Porsche Design má ve světě designu až ikonický zvuk. Špičkový model značky, který nebude hrát na masové prodeje, ale spíše na exkluzivitu. Zaujme integrací dvou čteček otisků prstů – jedna je v displeji, druhá na zádech.

Oppo Find X Lamborghini Edition: Už základní model zvedl mobilní svět z gauče a spolupráce s italskou automobilkou přidává punc výjimečnosti. Nový je materiál zad, paměť poskočila na půl terabajtu a nabíjení SuperVOOC umí nabít baterii z 0 na 100 % za 35 minut! Exkluzivní je pochopitelně také cena, počítá se s cca 50 tisíci korun.

