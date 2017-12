Huawei Mate 10 Lite: za lidovku bez velkých rámečků [recenze]

Systémová tlačítka jsou v tomto případě řešena softwarově, a tak jediné mechanické klávesy najdete na pravém boku telefonu. Zde jsou umístěny klávesy pro ovládání hlasitosti a tlačítko pro zapnutí/odemknutí telefonu. Opačný bok vás bude zajímat ve chvíli, kdy budete chtít do telefonu vložit nanoSIM kartu nebo paměťovou microSD kartu, to proto, že se tu nachází hybridní slot. K jeho vysunutí budete klasicky potřebovat speciální klíček.

Větší displej ve stejném těle. Ačkoliv je o model Mate 10 lite dva milimetry větší, než Huawei Mate 10 Pro, stále se mu podařilo dostat do těla srovnatelného s konkurencí (Asus Zenfone AR, Huawei P10 Plus, HTC U11 či Sony Xperia XZ Premium) o 0,2-0,4 palce větší displej. Konkrétně se jedná o 5,9palcový IPS displej, jenž dispnuje FullHD+ rozlišením (2 160 × 1 080 pixelů). Rozlišení přitom naznačuje, že displej je i zde ve stále oblíbenějším poměru 18:9.

Co nám v nastavení telefonu chybí, to je zmenšení mřížky na pohotovostních plochách. Máte sice na výběr mezi třemi možnostmi uspořádáním aplikací (4×6, 5×5, 5×6), avšak i mřížka 5×6 je na tak velkém displeji možná až zbytečně velká. Nepomůže ani zmenšení zobrazení celého systému, když na rozdíl od nadstaveb jiných výrobců se toto zmenšení netýká velikosti mřížky.

Čekání na osmičku. Ačkoliv byl Huawei Mate 10 lite představen až v říjnu letošního roku, je vybaven starší verzí systému od společnosti Google. Android 7.0 Nougat je v tomto případě zabalen do grafické nadstavby EMUI 5.1. Upgrade na Android 8.0 Oreo by však měl přijít v budoucnu. Kdy se tak stane, ale můžete pouze odhadovat.

Fotoaparát

Ve dvou se to lépe táhne. Někteří výrobci stále odmítají podvolit se vlně duálních fotoaparátů. Huawei však naopak dotáhl duální fotoaparát i na čelní stranu. Hlavní dvojice na zadní straně nabízí snímače s rozlišením 16+2 Mpx, přičemž ten dvoumegapixelový (hloubkový) slouží pouze k rychlejšímu ostření a možnosti přeostřování (pro bokeh). 16Mpx snímač disponuje světelností f/2,2 a hybridním fázovým ostřením.

Podobně je složen je duální fotoaparát na čelní straně. V tomto případě jde o sestavu snímačů s rozlišením 13+2 Mpx, když hloubkový snímač má stejné funkce jako u hlavního fotoaparátu, tj. pro sběr hloubkových dat, ostření a tzv. bokeh.



Swipnutím doleva rozbalíte nastavení fotoaparátu či videa

Aplikace Fotoaparátu bude uživatelům telefonů Huawei notoricky známa. Základní pohled je jednoduchý. Dole je spoušť fotoaparátu s přepínačem kamery a vstupem do galerie. Nahoře jsou rychlé přepínače blesku, čelní/hlavního fotoaparátu a HDR či zkrašlovacího režimu. Swipnutím doprava zobrazíte množství dalších režimů (panorama, noční, malování světlem či slow-mo). K dispozici jsou i netradiční funkce jako skenování dokumentu.

Ukázkové fotky:



Více fotografií najdete na stránce 8

Výslednými fotografiemi z modelu Mate 10 lite jsem byl však trochu zklamán. Opravdu dobré snímky totiž dokáže zachytit pouze v ideálních světelných podmínkách. Jakmile tyto podmínky ideální nejsou, kvalita fotografií jde vcelku rychle dolů. Pokud fotíte v horším světle, téměř automaticky musíte počítat s větším množstvím šumu, nížší ostrostí a s méně detaily. V rámci své kategorie se proto v oblasti fotografie řadí do průměru.

Ukázkové video (FullHD, 30 fps):

S videem to není o moc lepší. Mate 10 lite umožňuje natáčet video maximálně ve FullHD (1080p) rozlišení. To by samo o sobě nebylo nic špatného, pokud by telefon umožňoval natáčení videa alespon při snímkovací frekvenci 60 fps, spokojit se však musíte se 30 fps. Výslednému záznamu by slušelo vyšší ostrost, avšak co se týká zachycení (věrnosti) barev, tak zde si Mate 10 lite vede dobře.