Huawei Mate 10 Pro: se špičkovým hardwarem a umělou inteligencí na palubě

V Mnichově proběhla tisková konference Huawei na které číňané ukázali novou řadu tabletofonů Mate 10, která se vydává cestou kombinace nejlepšího hardwaru, softwaru a umělé inteligence.

Modely jsou celkem tři. Vlajkové modely Mate 10 a Mate 10 Pro a odlehčený model Mate 10 Lite. Oba hlavní modely zachovávají kovový rám, ale mají skleněná záda a díky tenkým rámečkům kolem displeje mají mnohem kompaktnější rozměry než předchozí modely. Výhodou je poprvé také zvýšená odolnost proti vodě dle certifikace IP67 u modelu Pro, respektive IP53 u klasické desítky.

Oba nabízí displej s 2K rozlišením, přesto se zobrazovače liší. Model Pro sází na OLED displej s úhlopříčkou 6” (18:9), základní model si pak kvůli čtečce otisků prstů pod displejem musí vystačit jen s 5,9” (16:9). Využívá však barevný model RGBW, kde přidáním bílé složky dosahuje jasu až 730 nitů. Chloubou obou modelů je podpora HDR10.

O výkon se stará špičkový procesor vlastní výroby - Kirin 970 s osmi výpočetními a dvanácti grafickými jádry, který firma představila na veletrhu IFA. Jedná se o první čipset na světě s dedikovanou jednotkou pro umělou inteligenci (NPU). Ten má až 25× lepší výkon a 50× lepší energetickou účinnost při plnění úkolů spojených s umělou inteligencí ve srovnání s klasickým procesorem. Stran paměti pak počítejte se 64 a 128 GB vnitřního úložiště a 4 nebo 6 GB RAM.

Špičková je zde i konektivita. Mate 10 a 10 Pro jsou prvními smartphony podporující LTE Cat 18 dosahující rychlosti až 1,2 Gbps. Světovou remiérou je i podpora VoLTE (Voice Over LTE) na obou nano SIM slotech). Nechybí ani dvoupásmová Wi-Fi standardu 802.11ac, Bluetooth 4.2 či NFC. Z drátové konektivity potěší USB-C s integrovaným DisplayPortem pro připojení monitoru. Na druhou stranu zamrzí absence 3,5mm sluchátkového jacku.

Řada Mate byla vždy vyhlášená svou dlouhou výdrží baterie a jinak tomu nebude ani letos. Pod kapotou se ukrývá akumulátor o kapacitě 4 000 mAh, který dle Huawei vydrží dva dny běžného provozu, případně jeden den velmi náročného používání. Certifikace TÜV navíc garantuje, že telefon porozumí chování uživatele a správně optmalizuje telefon pro co nejdelší výdrž baterie. Díky technologii rychlého nabíjení Mate 10 navíc zvládnete nabít za 30 minut na 58%. Pouhých 20 minut na nabíjčece by přitom mělo vystačit na celodenní provoz.

Telefony přichází s duálním fotoaparátem na jehož vývoji se znovu podílela Leica. Mate 10 i 10 Pro se mohou chlubit 12 Mpx hlavní kamerkou doplněnou o 20Mpx monochormatický senzor, který spolu s rekordní světelností f/1.6 dopomůže lepším fotkám za tmy. Duální kamerku Huawei používá i k oblíenému Bokeho efektu. Nechybí ani optická stabilizace. Ke slovu se však dostává také umělá inteligence, která díky strojovému učení dokáže v reálném čase rozpoznat objekty na scéně a vybrat tak správné nastavení, pro co nejlepší výsledek.

Mate 10 i 10 Pro běží na operačním systému Android 8.0 s nadstavbou EMUI 8.0, která také dává prostor umělé inteligenci. Předinstalované aplikace jako překladač totiž dokáží díky AI podávat daleko přesnější a rychlejší výsledky. Novinkou v systému je pak optimalizace pro desktopové zobrazení. Po připojení telefonu k monitoru, se totiž systém přepne do počítačového režimu s okny. Aplikace se navíc umí přizpůsobit rozlišení monitoru a obraz se roztáhne po celé délce obrazovky. K ovládání pak můžete připojit myš nebo klávesnici, nebo jen použít displej smartphonu jako touchpad. Huawei se tímto nápadem snaží konkurovat Samsungu a jeho platformě Dex.

Mate 10 a jeho další varianty

Firma stejně jako loni představila i prémiovou verzi Mate 10 Porshe design, která nabídne luxusnější vzhled díky keramická zádům ruční výroby. Stran výbavy se vylepšilo hlavně úložiště, které nabídne 256 GB.

Letos Huawei přišel i s odlehčenou variantou Mate 10 Lite, která rovněž zaujme bezrámečkovým designem a 5,9" displejem s rozlišením 2160x1080. Hlavní zajímavostí telefonu je čtveřice fotoaparátů. Zadní dvojice v sestavě 16 + 2 Mpx zaujme hlavně fotkami s Bokeho efektem. Přední dvojice 13 + 2 Mpx pak potěší širokým úhlem záběru, který ocení hlavně milovnící skupinových selfie (groupie)

O výkon slabšího modelu se stará osmijádrový procesor Kirin 659 doplněný o 4 GB operační paměti. Pro data pak poslouží 64GB úložiště rozšiřitelné až o dalších 256 GB pomocí paměťové karty. O výdrž se pak postará baterie s kapacitou 3 340 mAh.

Ceny a dostupnost:

Huawei Mate 10 Pro by měl na český trh zavítat v druhé polovině listopadu za cenu 20 990 Kč, a to v barevných variantách Titanium Gray, Mocha Brown a Midnigh Blue. Odlehečený Mate 10 Lite pak přijde už začátkem listopadu za cenu 9 999 Kč, a to v barevných variantách Graphite Black, Prestige Gold, Aurora Blue. S klasický modelem Mate 10 se na českém trhu bohužel nepočítá, podobně tomu zřejmě bude i s luxusnější verzí Mate 10 Porshe Design.

Článek průběžně aktualizujeme.