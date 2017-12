Huawei Mate 10 Pro: sexy mozek s umělou inteligencí [recenze]

Huawei opět po roce přichází s větším špičkovým zařízením, které řadí do rodiny Mate. Designové změny ve smyslu minimalizace rámečků okolo displeje a celkový trend zvětšování úhlopříček ale směřují k tomu, že šestipalcová zařízení budou brzy mainstream. A tak na Huawei Mate 10 Pro můžeme s klidem nahlížet jako na aktuální vlajkovou loď čínského výrobce. Zařízení hned od začátku prodeje provází poměrně masivní futuristická reklamní kampaň, která se zaměřuje zejména na funkci umělé inteligence. To neznamená, že před sebou máme úplně nový druh smartphonu, který bude přemýšlet a dělat věci za nás. Jak ale zjistíme v recenzi, některé činnosti dokáže předvídat, jiné zautomatizovat, což přispívá ke komfortnější práci se zařízením. Huawei Mate 10 Pro 128 GB katalog |recenze rozměry a hmotnost: 154 × 75 × 7.9 mm, 178 g

displej: 6", dotykový Super AMOLED, 1 080 × 2 160, 402 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 970 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.0 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

žádanost cena: až Verdikt: Špičkový vlajkový smartphone, který nabídne v současnosti nejlepší dostupné funkce a výbavu a přesto dokáže být ještě o něco levnější než konkurence. Plusy: moderní design, precizní konstrukce

kvalitní AMOLED displej

výborná výdrž baterie Minusy: chybí 3,5mm audio konektor

vnitřní paměť nelze rozšířit

prostředí EMUI by zasloužilo modernější design

1. Design Mate 10 Pro je zařízení střední velikosti, kterému prospělo použití protáhlého displeje. Tím se zmenšila šířka a mobil tak skvěle padne do ruky. Výrobce zvolil osvědčenou kombinaci kovového skeletu a skleněných zad. Na výběr je hned několik barev, z nichž nejpovedenější je modrá a hnědá. Černá vypadá trochu obyčejněji, ale zase lépe maskuje otisky prstů, kterým se na zádům nevyhnete. Smartphone patří mezi středně velká zařízení, díky protáhlému tvaru se ale v ruce drží dobře. Skleněná záda vyniknou hlavně pod zdrojem světla Úkolem pro designéry bylo najít místo pro dvě čočky duálního fotoaparátu, aby plnily svou funkci a zároveň aby příliš nerušily symetrický design zařízení. Podařilo se je umístit pod sebe do vertikální osy a ještě pod ně přidat čtečku otisků. Oblast fotoaparátu je navíc zvýrazněna pruhem v tmavším odstínu dané barvy. Záda tak vypadají velmi atraktivně a přitom obsahují všechny potřebné prvky.

Přední strana je rovná, skleněná záda jsou efektně zakřivená k okrajům Drobnější výhradu máme k mírně vystupujícím čočkám duálního fotoparátu, jejichž kovové obroučky jsou poměrně ostré a při neopatrném posouvání mohou poškrábat podložku. Zároveň se v jejich ostrém záhybu snadno drží prach. Napříště by bylo ideální objektivy zcela zarovnat se zády telefonu. Čtečku bychom sice raději viděli na přední straně, ale v rámci zad je ergonomicky dobře umístěna – najdete ji prstem po hmatu. Zároveň je opět velmi rychlá a přesná.

Mírně vystupující ostré hrany objektivů zadního duálního fotoaparátu mohou poškrábat podložku Z obvodových hran, které jsou trochu ostřejší, ale přesto neřežou do dlaní, zmizel 3,5mm audio jack. Těžko říct, zda jej Huawei vypustil coby relikt minulosti, nebo aby mohl poskytnout voděodolnost IP67, ale jde bohužel o trend, ke kterému přistupuje více výrobců. Částečnou kompenzací je redukce z USB-C na jack dodávaná v balení, alternativou potom použití Bluetooth sluchátek, jejichž nabídka se poslední dobou výrazně rozšiřuje.

2. Displej Displej je jedním z příjemných překvapení Mate 10 Pro. Při čtení parametrů jsme namlsáni 2K a dokonce i 4K panely od jiných výrobců měli obavu, zda jeho Full HD+ rozlišení na šestipalcové úhlopříčce bude postačovat. K jemnosti ale nemáme vůbec žádné výhrady a použitý AMOLED panel dopadl dobře i ve většině dalších hledisek.

Okolo displeje jsou minimální boční rámečky, ztenčeno na minimum bylo čelo i brada Huawei se tentokrát nesnažil na rozdíl od loňského modelu Mate 9 Pro panel nijak zakřivovat a musíme konstatovat, že nám to nijak nechybí. Využitelná plocha je tak větší a kromě náruživých čtenářů asi nikomu zásadně nebude vadit protáhlý tvar v poměru stran 18 : 9. Vynikající je podání barev a naladění displeje do správných tónů. Vyvážení bílé můžete regulovat i ručně, ale podle našeho názoru není vůbec potřeba.

Nastavení displeje si můžete upravit, ale nebude to potřeba – barvy jsou přednastaveny takřka bezchybně Displej má vynikající černou a velmi dobrý barevný konstrast. Nakonec není náhodou, že podporuje zobrazení HDR10. Při naklonění do stran nedochází prakticky k vůbec žádnému zkreslení barev. Jedinou disciplínou, ve které úplně „nezáří“, je pouze průměrná hodnota maximálního jasu okolo 450 nitů. V praxi je ale čitelnost na světle dobrá, displej si vypomáhá právě vyšším kontrastem.

Mate 10 Pro efektivně využívá přední stranu U většiny telefonů s bezrámečkovým displejem jsme si zvykli, že na samostatné dotykové senzory pro ovládání prostředí už nezbývá místo. Také u Mate 10 Pro jsou virtuální tlačítka na displeji, ale můžete je nahradit ovládáním přes plovoucí tlačítko. Zde je třeba naučit se několik gest a na toto ovládání jsme si zatím nezvykli. Displej může i v pohaslém stavu ukazovat základní informace (čas, datum, zmeškané události). Tato funkce ale není přednastavena a v nabídce je ukryta hodně rafinovaně (Nastavení – Zabezpečení a soukromí – Zámek obrazovky a hesla – Vždy zobrazovat informace).

3. Hardware Mate 10 Pro jako první smartphone používá procesor Kirin 970, který podporuje i zpracování náročnějšího typu dat (zejména obraz, zvuk a data získaná z čidel telefonu), čímž se kvalifikoval do kategorie čipsetů s podporou tzv. umělé inteligence (AI). Patří sem například i čipset A11 Bionic od Applu nebo nově představený Snapdragon 845 od Qualcommu, který ovšem do prvních zařízení dorazí až v příštím roce.

K nabíjení slouží USB-C konektor Vlastní polovodičová divize Huawei tak nejen že dohnala konkurenci, ale rovnou ji v rychlém „laufu“ předběhla. Kirin 970 má obrovský výpočetní i grafický výkon a zejména v oblasti zpracování obrazových dat exceluje. Výhodou návrhu AI čipsetů je, že data se nemusí pro zpracování posílat na vzdálený server, ale spočítají se rovnou lokálně v zařízení. To je samozřejmě mnohem rychlejší a z hlediska uchovávaných dat také bezpečnější.

Zařízení má sice skleněná záda, ale výrobce toho nevyužil k osazení bezdrátového dobíjení Zařízení je vybaveno 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm, což je naprosto postačující hodnota pro hladký chod systému, rychlé spouštění aplikací i ukládání hromady uživatelských dat. V tomto ohledu tak příliš nemrzí ani chybějící slot na paměťovou kartu, ačkoli u některých náročných uživatelů si tato absence jistě vyslouží kritiku.

Výsledek v benchmarku AnTuTu patří mezi nejvyšší Huawei ale mělo zřejmě k vypuštění karty svůj důvod. Místo hybridního telefon obsahuje čistě dvojitý slot pro dvě SIM karty, které nejen že mohou být obě na příjmu současně, ale LTE přenosy fungují na obou z nich bez ohledu na to, kterou do kterého slotu vložíte. Díky tomu by se například při příchozím VoLTE hovoru na kartě 1 neměl přerušit tethering z karty 2. Mate 10 Pro je tak vlastně zařízení s nejpokročilejší funkcí Dual SIM na trhu.

Čtečka otisků je rychlá a přesná. Dá se dobře nahmatat i po paměti A ještě jedna vlastnost stojí za zmínku, ačkoli se o ní nikde moc nedočtete. Mate 10 Pro má vynikající přijímač i vysílač signálu, což znamená, že si drží nejlepší dostupný signál i ve ztížených podmínkách – například při rychlé jízdě vlakem, rychle se připojí na síť po vyjetí z tunelu atd. Stejně tak dobře funguje jako hot spot. Jediné, co neumí proti nejvyšší konkurenci od Samsungu, je replikace Wi-Fi signálu. To ale není zrovna masově používaná funkce. Praktickou implementací umělé inteligence je vyvažování hlasitosti hovorů. Zjednodušeně řečeno telefon pozná, jestli šeptáte nebo řvete a podle toho upraví zesílí nebo zeslabí výstup pro druhou stranu. Řada Mate si už prakticky od počátku své existence (Mate 7 z roku 2014) drží baterii s kapacitou 4 000 mAh a ani testovaný model není výjimkou. Výrobce ovšem výrazně zapracoval na optimalizaci, dobře sladil hardware se softwarem, přidal i nové úsporné algoritmy, a tak Mate 10 Pro dosahuje na rekordní výdrž mezi špičkovými smartphony až 2 dny i při silném zatížení. Pokud nevyužijete Dual SIM a nebudete tolik ždímat data z telefonu, můžete se přiblížit dokonce třem dnům výdrže.

Odemykací tlačítko je zhruba v polovině výšky zařízení a je dobře dostupné Na takto příjemně dlouhé výdrži se podepisuje řada faktorů – úspornější AMOLED displej s rozumným Full HD rozlišením, úspornější chování procesoru v době nízké vytíženosti a průběžné sledování a zavírání nečinných aplikací na pozadí. Pokud by ani automatické mechanismy nestačily, můžete aktivovat dva úsporné režimy přímo ve správci baterie, zde už se ale bude šetřit na úkor uživatelského komfortu (nižší jas displeje, omezená konektivita atd.). Procesor podporuje rychlé nabíjení telefonu SuperCharge přes USB-C konektor. Použít samozřejmě musíte originální přibalený adaptér. Telefon se takto do plné kapacity nabije za 90 minut. Vedle systémového konektoru najdeme mřížku reproduktoru, který je sice dostatečně hlasitý a hraje čistě, ale snadno jej udusíte při držení. K reprodukci výšek slouží sluchátko pro hovory, ale pravý stereoefekt se z těchto dvou zdrojů bohužel nedostavuje. U telefonu nám schází ještě bezdrátové dobíjení, naopak chválíme osazení infraportu k ovládání spotřebičů.

4. Software Prostředí EMUI 8.0 je postaveno nad Androidem 8.0 Oreo. Huawei „přeskočilo“ v číslování své nadstavby několik verzí, aby srovnalo krok se systémem Googlu, jehož čistou podobu byste v telefonu hledali marně. To ale není na škodu – nové EMUI zůstává intuitivní a přímočaré, přitom bohatší na doplňkové funkce a nastavení. Tam, kde měl čistý Android navrch, už Huawei krok srovnalo, např. dlouhým podržením ikony získáte přístup k funkčním zkratkám.

Grafika prostředí EMUI 8.0 se proti předešlým verzím tolik nezměnila Nemění se ani hlavní filozofie ponechání všech aplikací na plochách, kam se zároveň dají umístit i widgety. Revizí prošla nejobsáhlejší položka nastavení, která je opět o něco přehlednější, až na výjimky zmizely nic neříkající položky Další a zbytečné noření do hlubších struktur. Co se týče designu ikon a grafiky, zde už by si prostředí zasloužilo facelift. Ve srovnání například s Touchwizem od Samsungu vypadá EMUI trochu archaicky. Na funkčnost to ale žádný vliv nemá.

Na výběr je mnoho motivů. Nabídka nastavení byla zjednodušena Telefon se spoléhá na základní sadu androidových aplikací od Googlu, doplněnou některými vlastními alternativami. Povedený je například kalendář, hudba, galerie nebo e-mailový klient, které jsme používali určitě raději než googlovské aplikace. Nechybí užitečný správce souborů, záznamník zvuku s několika profily natáčení, ovladač infraportu nebo aplikace pro zálohování obsahu telefonu na cloud. Naopak se nedostalo na FM rádio. Za zbytečné považujeme předinstalované aplikace Booking a Quik.

Číselník • Kontakt v adresáři • Přednastavená klávesnice SwiftKey • Správce zařízení • Kalendář V prostředí funguje vedle klasického dotekového ovládání pomocí tří známých tlačítek také alternativa pomocí takzvaného plovoucího bodu. Výhodou je, že tímto způsobem zvládnete prostředí ovládat jednou rukou, ale musíte se naučit několik gest. Vedle toho telefon reaguje na různá pohybová gesta (např. přiblížení k obličeji, otočení displeje dolů) a hlasové povely, češtině ovšem nerozumí.

Správce souborů • Hudební přehrávač • Poznámka • Záloha obsahu telefonu • Kopírování obsahu ze staršího zařízení Díky poměru stran displeje 2 : 1 se v režimu na šířku chová telefon v některých aplikacích jako tablet a např. v e-mailovém klientu zobrazí v levé části příchozí poštu a v pravé samotný obsah zvolené zprávy. Podobně lze v tomto duchu rozdělit obrazovku na dvě půlky a v každé mít jinou aplikaci (tzv. Split Screen). Gest je mnoho, mezi další patří poklepání kloubem prstu pro screenshot nebo kreslení písmen pro spuštění aplikace. Vše se dá přehledně naučit v tutoriálu.

Nastavení Dual SIM • Správce baterie • Velikost úložiště • Možnosti ovládání pomocí klasických tlačítek nebo plovoucího navigátoru • Ovládání pohybem Mezi aplikacemi najdeme i ty, které využívají umělé inteligence. U galerie fotografií je to například třídění do několika kategorií (např. lidé, jídlo, krajina, dokument) podle toho, co AI na snímku rozpozná. Další zajímavou aplikací je Překladač, který Huawei připravil ve spolupráci s Microsoftem. Jde o textový, obrazový i hlasový překladač z/do 50 různých jazyků včetně češtiny, přičemž překlad se provádí lokálně v procesoru zařízení a je tak rychlejší než u Google Translatoru, který vše provádí online na serverech.

Podrobný průvodce naučí uživatele pracovat se všemi vychytávkami v prostředí Poslední specialitou Huawei Mate 10 Pro je počítačový režim, který má být obdobou desktopových režimů Continuum od Microsoftu nebo DeX od Samsungu. Na rozdíl od nich ale Huawei nepotřebuje k napojení na monitor žádný hub nebo dok, stačí kabel USB-C –> Display Port/HDMI. Škoda, že příslušenství není přímo v balení, přeci jen tento typ kabelů není k dostání tak běžně jako třeba USB-C nabíječka. Druhou nevýhodou proti řešením s dokem je nemožnost současného dobíjení smartphonu.

V galerii funguje koš, který zabrání nechtěnému definitivnímu smazání fotografií. Umělá inteligence rozpozná několik druhů scény. AI se uplatní i v aplikaci Překladač od Microsoftu Po připojení smartphonu k monitoru se zobrazí rozložení blízké počítačovým Windows. Většina nativních aplikací je přetvořena do desktopové podoby, zbylé se zobrazují jako na smartphonu. Displej smartphonu lze použít jako ovládací touchpad, nebo lze připojit bezdrátovou myš a klávesnici. Telefon je po celou dobu připojení sám normálně v provozu a pokud nemáte zvolen režim zrcadlení, můžete s ním pracovat zcela nezávisle na obsahu zobrazovaném monitorem.

Fotoaparát Mate 10 Pro opět využívá duální hlavní fotoaparát podepsaný společností Leica. Tato spolupráce se známou německou fotoznačkou pokračuje druhým rokem a posouvá smartphony Huawei vpřed mílovými kroky. Tentokrát se zapracovalo zejména na optice. Fotoaparát obsahuje dvojici senzorů 12 + 20 Mpx se stejným 27mm ohniskem, přičemž druhý snímač je opět monochromatický. Výrazně se zlepšila světelnost objektivu Summilux-H, která je rekordních f1.6 (stejnou hodnotu má pouze LG V30). Oba objektivy jsou opticky stabilizované (mají OIS).

Prostředí fotoaparátu je přehledné Dvojice čoček spolupracuje, výsledné snímky se skládají pomocí složitých algoritmů z obou senzorů. Do obrazu se dostane víc světla i detailů. Díky stejnému ohnisku nelze použít dvojnásobný optický zoom jako takový, ale foťák si pomáhá vyšším rozlišením druhého senzoru. Při volbě rozlišení 12Mpx lze pak s minimální ztrátou obrazové informace dvojnásobně přiblížit scénu (tj. využít vyšší rozlišení druhého senzoru). Ukázkové fotografie:





Ukázka dvojnásobného přiblížení v denních i nočních podmínkách



Fotoaparát si dobře poradí s exteriéry, interiéry i makrosnímky. V šeru automatika volí delší závěrky, a tak se mohou pohybující objekty trochu rozmáznout V režimu minimální clony (0,95 až 16) lze díky softwaru dosáhnout efektního rozmazání pozadí. V režimu portrét se o tento efekt postará sám obrazový procesor, který za pomoci umělé inteligence rozezná obličej a pozadí za ním rozmaže. Portréty jdou fotoaparátu opravdu znamenitě. Umělá inteligence také kontinuálně vyhodnocuje parametry scény a v automatickém režimu sama upravuje kontrast, délku závěrky, expozici, ISO a další volby. Fotoaparát konkrétně rozpozná scény: květina, modrá obloha, rostlina, noční krajina, jídlo, západ/východ slunce, pes, kočka, text, pláž, sníh a portrét.

Ukázka portrétního režimu: Snímek vlevo je focený na běžný automat, vpravo v režimu portrét. Všimněte si rozostřeného pozadí a také toho, jak fotoaparát rozpozná pleťovou barvu a odstraní na ní nežádoucí odlesky Z přiložených snímků sami vidíte, že je jen málo disciplín, se kterými by si fotoaparát neporadil. V exteriéru vyniká velkým množstvím detailů a ostrou kresbou, u makrosnímků se hodí bleskurychlé ostření. Interiéru a šeru pomáhá optická stabilizace, jen se ve scéně nesmí nic hýbat (pokud to ovšem není umělecký záměr s dlouhými časy). Kritiku tak zaslouží snad jen funkce HDR umístěná mimo automatický režim do samostatného profilu. To samozřejmě nedává smysl, protože při zvoleném HDR nemůžete ovlivnit žádné další parametry fotky, ani jej nemůžete zkombinovat s funkcí portrétu, což je škoda. Ukázkové video (1 080p, 60 fps): Díky výkonnému procesoru zvládne fotoaparát natáčet až 4K video snímkovací frekvencí 30 fps, anebo o poznání plynulejší Full HD video rychlostí 60 fps. Nejvíce se ale osvědčilo klasické Full HD 30 fps, kde se do hry dostává také elektronická stabilizace obrazu. Na mistry video řemesla iPhony a Xperie sice Huawei nedosahuje, ale videa jsou i tak nadprůměrně dobrá.