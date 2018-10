Huawei Mate 20 Pro nadělá konkurenci vrásky. Superphone nemá slabé místo

Huawei představil na tiskové konferenci v Londýně nový vlajkový model Huawei Mate 20 Pro. Jde o nejpokročilejší, ale zároveň také nejdražší zařízení, které dosud světová smartphonová dvojka vyrobila. Novinka přináší na současné poměry nezvykle hodně inovací a obrovský výkon. V centru dění je opět umělá inteligence, která má za úkol všemožně usnadnit majiteli život. Důraz je kladen samozřejmě i na fotoaparát, na jehož vývoji se opět podílela věhlasná Leica.



Elegantní lehce zaoblené linie a skleněná záda – to je design Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro se snaží o rozpoznatelný design, kterému znovu dominuje gradientová varianta Twilight. Připraveny jsou ještě čtyři další barvy (růžově zlatá, modrá, zelená, černá), ne všechny se ale podívají na všechny světové trhy. Modrá a zelená varianta mají navíc specialitu – husté šikmé vroubkování zad, které účinně eliminuje ulpívání otisků. Zbylé tři barvy mají klasicky hladký povrch.

Tvarově je zařízení elegantnější než loňský předchůdce Mate 10 Pro. Je to zejména díky použití zahnutého 3D skla, a to nejen na přední displejové straně, ale i na zádech. Výrobce použil 6,4palcový širokoúhlý OLED panel s 2K rozlišením a podporou HDR zobrazení. Poměr stran činí 19,5 : 9. Boční okraje i spodní brada jsou minimální, nahoře je výrazný vaničkovitý výřez se selfie kamerou a infračerveným senzorem pro odemykání telefonu obličejem.



Displej obsahuje nápadný výřez, boční okraje jsou minimální

Dobrou zprávou je, že telefon je odolný proti vodě a prachu podle stupně krytí IP68. Velikostně je zařízení tak akorát – větší rozměry už by možná pro spoustu uživatelů byly příliš. I hmotnost do 190 gramů je akceptovatelná. Díky protáhlému displeji není telefon ani příliš široký do dlaně. Čtečka otisků – vedle odemykání obličejem druhé zásadní biometrické zabezpečení telefonu – se přestěhovala na nejpřirozenější místo, do spodní třetiny obrazovky přímo pod sklo displeje. Funguje možná o fous pomaleji než tradiční čtečky se samostatnou ploškou, ale její poloha je nedocenitelná.

Nový typ paměťové karty

Výkon obstarává již dříve avizovaný procesor Kirin 980, který momentálně patří k nejvýkonnějším mobilním procesorům. Je vyroben 7nm technologií, díky tomu je výkonnější, zároveň úspornější a samozřejmě podporuje umělou inteligenci (AI). Duální neurální procesorová jednotka, jež je součástí čipsetu, dokáže rozpoznat až 4 500 obrázků za minutu a zjištěná data dokáže dávat do souvislostí. Modemová část čipsetu umožní datové přenosy přes LTE teoretickou rychlostí až 1,4 Gbit/s (LTE Cat 21) a přes duální Wi-Fi až 1,7 Gbit/s.



Modrá varianta obsahuje jemné vroubkování zad

Připraveno je 6 GB rychlé operační paměti a 128GB vnitřní úložiště, které by mělo postačit většině uživatelů. Pro náročnější je připraveno rozšíření pomocí nového typu paměťové karty NM Card, na jejímž vývoji Huawei pracovalo půldruhého roku (více o NM Card v samostatném článku). Slot je oboustranný a sdílený buď pro dvě nanoSIM karty, nebo jednu nanoSIM a jednu NM Card. Kompletní konektivitu doplňuje NFC, Bluetooth 5.0 a infraport.

Zařízení se nabíjí přes USB-C konektor, stejná zdířka slouží i k připojení sluchátek – přechodka z 3,5mm jacku je součástí balení. Velmi podstatným parametrem je baterie s výrazně nadprůměrnou kapacitou 4 200 mAh. Rychlé dobíjení SuperCharge pomocí přibaleného adaptéru dosahuje až 40W výkonu. Za půl hodiny má být dobito až 70 % kapacity. K tomu telefon podporuje i bezdrátové dobíjení Qi (až 15 W) a samo o sobě může posloužit jako bezdrátová nabíjecí podložka díky funkci bezdrátového reverzního dobíjení (blíže o této funkci v samostatném článku).

Tři čočky, ale trochu jinak

Prostředí EMUI 9.0 je postaveno na nejnovějším Androidu 9.0 Pie. Proti starším verzím EMUI došlo ke zjednodušení, zpřehlednění a také lehké modernizaci grafiky. Duplicitní nabídky byly sloučeny a logičtěji vnořeny do struktury nastavení, která je tak na první úrovni výrazně přehlednější. Prostředí je celkově rychlejší a podporuje tahová gesta. Podporován je opět desktopový režim po připojení kabelu z telefonu do monitoru, kdy displej smartphonu funguje jako touchpad. Novinkou je bezdrátové spojení s Miracast monitory.



Fotoaparát vystupuje nad profil zařízení jen nepatrně

Velká očekávání jsou vkládána i do hlavního fotoaparátu. Má opět značku Leica a trojici objektivů. Jejich funkce se proti dosud nejpokročilejšímu fotomobilu Huawei P20 Pro změnila. Hlavní senzor s vysokým rozlišením a sekundární teleobjektiv plní stejnou funkci, černobílý senzor ale nahradil barevný se širokoúhlým záběrem.

Parametry trojitého fotoaparátu Leica: hlavní objektiv se 40Mpx barevným senzorem, světelnost f1.8, ohnisko 27 mm

teleobjektiv s 8Mpx barevným senzorem, světelnost f2.4, ohnisko 80 mm, OIS

širokoúhlý objektiv s 20Mpx barevným senzorem, f2.2, ohnisko 16 mm

dvoutónový LED blesk, laserové a fázové ostření

Telefon tak může zabírat scénu s 0,6×, 1×, 3× nebo až 5× optickým přiblížením bez výraznější ztráty kvality obrazu. AI ve fotoaparátu pozná na dvě desítky scén, postará se o prediktivní ostření a elektronickou stabilizaci při zoomování. Můžete tvořit i cinemagrafy v reálném čase nebo krátká videa sestavená z fotografií doporučená AI na základě společného motivu. Přední selfie kamera má jednu čočku f2.0 a 24Mpx senzor.



Na našem trhu bude dostupná tato trojice barevných variant

Huawei Mate 20 Pro je špičkové nekompromisní zařízení, které nepostrádá žádnou z technologií, které jsou v současnosti ve světě smartphonů dostupné. Chybí snad pouze 3,5mm jack, jehož nepřítomnost se ale stává spíše standardem. Navíc proti jiným vlajkovým smartphonům má zejména čtečku v displeji, nový typ paměťové karty a bezdrátové reverzní dobíjení. V Česku se bude prodávat ve černé, modré a gradientové Twilight variantě od 1. listopadu 2018. Předobjednávky budou zahájeny o týden dřív. Půjde o dosud nejdražší sériově vyráběný model Huawei, jeho cena začne na 24 990 Kč.