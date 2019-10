Huawei Mate 30 míří do Singapuru a brzy možná nakoukne i do Evropy

Cesta smartphonů řady Huawei Mate 30 na trh je kvůli chybějící podpoře služeb Googlu sice obtížnější než u jiných modelů, ale jak ukazuje čínský výrobce, rozhodně není neschůdná. Po uvedení v domovské Číně a také Malajsii se novinky chystají na další trhy.

Prodej v Singapuru bude v podobném režimu jako v Malajsii. Počet uspokojených zájemců (po předchozí registraci na stránkách Huawei) bude omezen, ale zato dostanou mnoho hodnotných dárků v ceně a za Huawei Mate 30 Pro zaplatí v přepočtu 22 tisíc korun.

Z pohledu evropského zákazníka se jako mnohem zajímavější jeví pravděpodobné brzké uvedení v Rumunsku. Zde zahájení prodeje sice neprobíhá přímo po hlavičkou Huawei, ale modely Mate 30 i Mate 30 Pro má v nabídce tamní renomovaný e-shop QuickMobile. Dodávky mají začít za týden a Mate 30 Pro ve verzi 8 + 128 GB paměti vychází v přepočtu na 27 tisíc korun.

V rumunském případě se pravděpodobně jedná o šedý dovoz daného e-shopu. Obchod sociálních sítích na rovinu potvrzuje absenci služeb Googlu v telefonech Mate 30: „Ano, je to tak. My jako dovozce máme „morální povinnost“ uvést na trh co nejvíce telefonů od světových výrobců. Ale rozhodnutí o koupi je čistě věcí kupujícího.“

Huawei Mate 30 Pro katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 8,8 mm, 198 g

displej: 6,5'', kapacitní OLED, 1 176 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, NM Card (256 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 990 (8× Cortex-A76 + A55, 2,9 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 40MPx, video (3 840 × 2 160), blesk 78 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Via GSMArena.com