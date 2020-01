Huawei Mate 30 Pro míří do prodeje v Česku. Riskne to i bez služeb Googlu

Aktuální vlajkový model Huawei Mate 30 Pro od největšího čínského výrobce smartphonů míří konečně také na tuzemský trh. Huawei se rozhodlo loni na podzim představený špičkový smartphone pustit do prodeje i přes to, že stále trpí handicapem chybějících služeb a aplikací Googlu kvůli sankcím ze strany americké vlády.

Telefon se tak spoléhá výhradně na balík vlastních služeb Huawei Mobile Services (HMS), který se čínský výrobce snaží s podporou světových i tuzemských vývojářů kontinuálně rozšiřovat. Huawei svému softwaru evidentně věří a postupně může tímto způsobem připravovat zákazníky na jeden z možných budoucích scénářů – kompletní odloučení od Googlu a vybudování vlastní, na třetí straně nezávislé smartphonové platformy.

Zatím se ale nic zásadního ve strategii Huawei nemění a Mate 30 Pro bude jediný model na českém trhu, který služby Googlu nepodporuje. Z tohoto důvodu výrobce také volí jiný distribuční model – telefon bude k dispozici pouze v jeho vlastních kanálech, tzn. na oficiálním e-shopu Huawei.cz a také ve značkových kamenných prodejnách v Praze (OC Quadrio a OC Westfield Chodov).

Do prodeje bude určena pouze jediná stříbrná varianta (Space Silver) s pamětí 8 + 256 GB za cenu 24 999 Kč. Předobjednávky telefonu odstartují 27. ledna, fyzicky do obchodů by se měl dostat 10. února. Prodej novinky na českém trhu bude provázet i zákaznická kampaň, kterou Huawei spustí příští týden.