Huawei Mate 9 Pro: loňská špička s letošní cenou [recenze]

Mate 9 Pro by podle názvu měl být o kus lepší Mate 9. Jde na to osobitě a je otázkou, jestli se mu to daří. Ve srovnání s klasickým modelem sice je vybavenější, ztratil ale jeden z nejzásadnějších parametrů Matu 9, a to velký displej. Nemá ani exkluzivní výbavu a logo jako srovnatelný Mate 9 Porsche Design. Rázem se tak zařadil ke spoustě různých konfigurací konkurence, mezi kterými si vybere snad každý.

Kvalitní telefon by si mohl na trhu vést i dobře, přestože míří do poměrně husté oblasti větších, dobře vybavených zařízení. Ještě než se ale pustil do svých konkurentů, notně si boj o zákazníky zkomplikoval značně ambiciózní cenovkou. Snad se mu i přesto podaří zaujmout.

