Huawei MatePad Pro: našlapaný Android tablet s průstřelem bez služeb Googlu

Huawei včera představilo očekávaný našlapaný tablet MatePad Pro, který je přímou konkurencí pro iPad Pro 11 a Samsung Galaxy Tab S6. Hlavním tahákem tabletu je jednoznačně 10,8" AMOLED displej s poměrem stran 16:10. Dostal rozlišení 2 560 × 1 600 pix a díky 4,9mm okrajovým rámečkům vyplňuje 90% čelní plochy. Huawei MatePad Pro je navíc prvním tabletem na světě s průstřelem pro 8MPx selfie kamerku. Pro přesnější ovládání slouží dotykové pero M-Pen.

Huawei MatePad Pro katalog rozměry a hmotnost: 246 × 159 × 7,2 mm, 460 g

displej: 10,8", kapacitní IPS LCD, 1 600 × 2 560, 280 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, NM Card (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 7 250 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 990 (2× Cortex-A76, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 13MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Kovové šasi tabletu má rozměry 159 × 245 × 7,2 mm a na kratších hranách najdete hned čtyři reproduktory. Na zádech je připraven 13 MPx fotoaparát. Tablet váží 460 gramů. Mezi doplňkové příslušenství patří pouzdro s QWERTY klávesnicí, která se k tabletu připojuje magneticky, a slouží i jako stojánek. Pokud tablet detekuje klávesnici, přepne se do prostředí, které připomíná desktop s podporou práce ve více aplikačních oknech najednou. V prostředí tabletu je připraven i režim, který slouží pro zrcadlení displeje blízkého zařízení Huawei v reálném čase.

Potřebnou energii dodává 7 250 mAh baterie, která podporuje 40W nabíjení Huawei SuerCharge a 15W bezdrátové a 7,5W reverzní bezdrátové nabíjení. Výkon obstarává nejnovější Kirin 990 s 6 nebo 8GB RAM, úložiště je na výběr mezi 128 a 256 GB. Tablet se do prodeje dostane ve Wi-Fi a LTE verzi. Uvnitř bude připraven Android 10 s nadstavbou EMUI, chybět však budou veškeré aplikace a služby od Googlu, protože Huawei stále od americké administrativy neobdržel časově neomezenou licenci pro nákup amerického zboží a služeb.

Představovací video Huawei MatePad Pro:

Tablet Huawei MatePad Pro se do prodeje dostane v bílé, černé, zelené a oranžové. Základní paměťová verze 6/128GB vychází ve Wi-Fi, v přepočtu, na 11 tisíc Kč. Nejdražší LTE verze v konfiguraci 8/256 GB stojí 14 800 Kč. Prodeje v Číně začínají 12. prosince, ovšem o dostupnosti v dalších zemí Huawei zatím, i díky chybějícím službám od Googlu, nehovoří. 5G verze tabletu by se měla do prodeje dostat v prvním čtvrtletí příštího roku.