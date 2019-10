Huawei možná brzy dostane zelenou. Ovšem jen u vybraných amerických firem

Huawei by již brzy mohlo dostat licenci potřebnou pro nasazení Google služeb a aplikací ve svých smartphonech. Čínského výrobce v současné době trápí zejména modely řady Mate 30, které kvůli chybějící certifikaci běží na AOSP verzi Androidu s obchodem Huawei AppGallery jakožto náhradou Google Play. Není tedy divu, že Huawei zvolil vyčkávací taktiku a nové modely zatím prodává zejména v Číně, kde Google služby a aplikace ve smartphonech tradičně nejsou dostupné.

Podle New York Times by se však Huawei mohlo brzy dočkat změny ve svůj prospěch. Americká administrativa totiž zvažuje, že v rámci probíhající obchodní války trochu „povolí otěže“, a umožní několika vybraným americkým firmám obejít zákaz, a stát se opětovnými dodavateli Huawei. Tento úkon by měl zmírnit napětí mezi USA a Čínou, a vrátit obě velmoce k jednacímu stolu. Ve Washingonu by se mělo tento týden uskutečnit již třinácté kolo vyjednávání, v rámci něhož by mohly být doladěny podmínky tak, aby seděly oběma stranám.

Zda mezi vybranými firmami, které mohou obnovit spolupráci s Huawei, bude i Google, zatím není známo. Pokud se tak skutečně stane, zcela jistě se naplní sliby šéfa Huawei, Richarda Yu, který slíbil aktualizaci, jenž doslova přes noc do smartphonů řady Mate 30 přinese kýžené služby a aplikace od Googlu. A poté by již nic nebránilo tomu, aby se Mate 30 a Mate 30 Pro mohly začít prodávat v Evropě.

Za zmínku stojí i fakt, že spousta amerických firem si i přes zákaz našla cestu, jak s Huawei i nadále spolupracovat. Stačilo přestat označovat své produkty slovním spojením „Made in USA“, příp. do Číny posílat komponenty, které byly vyrobeny pobočkami amerických firem mimo USA, např. v Evropě. A zatímco komponenty je věc, která se dá víceméně rychle nahradit z jiných zdrojů, operační systém zatím Huawei jen tak nahradit neumí. Svůj Harmony OS totiž stále vyvíjí.

