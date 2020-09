Huawei na veletrhu IFA neukázal nový Kirin. TSMC jej možná nestihne dodat včas

Huawei vždy na veletrhu IFA v Berlíně představuje novou generaci čipsetu Kirin, který následně pohání novinku řady Mate. Na letošním veletrhu se však žádný nový čispet Kirin neobjevil, a podle čínského zdroje za tím nestojí kapacitně výrazně omezený veletrh se spotřební elektronikou, ale spíše obavy o vyrobení dostatečného počtu čipsetů. Kvůli americkým sankcím jej pro Huawei vyrábí taiwanský TSMC, ovšem hodiny neúprosně tikají. Od 15. září mají totiž společnosti využívající americký hardware či software úplný zákaz spolupráce s Huawei.

Kirin 9000 měl být s velkou pompou představen jako první čipset, který byl vyroben 5nm procesem od TSMC, jenže se tak nestalo. Huawei si totiž nemůže čipsety vyrábět samo a od poloviny září od nich bude prakticky úplně odstřihnuto. TSMC tak vyrábí na plné obrátky, aby do deadlinu dodalo potřebné komponenty, jenže ani Huawei si není jisté, zda stihne TSMC dodat všechny objednávky.

Huawei se zcela jistě předzásobilo, ovšem dříve nebo později čipsety dojdou, a to by mohlo mít pro mobilní divizi Huawei neblahé následky. Podle některých analytiků jsou restrikce proti Huawei tak výrazné, že by to mohlo znamenat brzký odchod Huawei z mobilní branže!

Podle posledních zpráv plánuje Huawei oznámit nový Kirin již za pár dní, konkrétně 10. září na své vývojářské konferenci, kde si má odbýt svou premiéru i druhá verze operačního systému Harmony OS. Tedy toho, který má již od příštího roku nahradit Android. Jenže, pokud budou Huawei chybět mobilní čipsety, tak vlastně ani nebude co nahrazovat...

Zdroj Sohu