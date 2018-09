Huawei nabídne ochutnávku nového EMUI nad Androidem 9. Od zítřka se můžete hlásit do beta programu

Huawei stejně jako ostatní výrobci pilně pracuje na implementaci nového Androidu 9 Pie. Pro výrobce s vlastní nadstavbou je celý proces náročnější, protože vše musí otestovat na vlastních řešeních a aplikacích, pokud nepoužívají přímo varianty od Googlu. Světová smartphonová dvojka sází na vlastní nadstavbu EMUI, která nad Androidem 9 přejde také do nové generace EMUI 9.

Prvním smartphonem, který dostane novou verzi prostředí rovnou z balení, bude Mate 20 Pro, jehož premiéra proběhne 16. října 2018 v Londýně. Huawei dá ale už nyní malou ochutnávku limitovanému počtu uživatelů s již prodávanými modely v podobě beta testování EMUI 9. Na českém trhu půjde o modely Huawei P20 a P20 Pro.

Od zítřka odstartují registrace do beta programu. Abyste se mohli zapojit, musíte mít jeden ze dvou podporovaných modelů, v nich nejnovější verzi regulérního softwaru (v případě modelu P20 Pro je to CLT-L29 8.1.0.156), registraci v účtu Huawei ID a staženou a nainstalovanou aplikaci Huawei Beta (Friendly User Test). V ní se od zítřka spustí registrace do programu, v rámci kterého získáte přístup k nové verzi softwaru, který si budete moci nahrát do telefonu. Následně v aplikaci můžete reportovat případné chyby nebo bugy.

Stále více výrobců začíná používat čistý Android: