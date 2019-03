Huawei nastínil plán B. Je připraven přejít z Androidu na vlastní systém

Huawei v USA zažívá těžké časy, nemůže zde totiž nabízet své produkty, tak jako ve zbytku světa. Společnost se však konkrétně zaměřila na zákaz distribuce produktů vládním institucím, který napadla u soudu. A v něm čínská firma nežaluje nikoho jiného, než přímo Spojené státy americké. Ve sportu chce Huawei vsadit vše na jednu kartu. Pokud nebude soudní pře rozhodnuta v jeho prospěch, a zatím se tak na americké půdě ještě nestalo, může na řadu přijít plán B.

Ten v rozhovoru pro Die Welt zmínil ředitel Huawei Richard Yu uvedl: „Máme připraven svůj operační systém. Pokud se ukáže, že už tyto systémy nemůžeme používat (pozn.red.: Windows a Android), budeme připraveni. Máme plán B.“ Huawei však samozřejmě preferuje využívání Androidu ve svých smartphonech a Windows ve svých noteboocích. Přesun na vlastní operační systém by byl zřejmě extrémně finančně náročný, a není jasné, jak by na změnu operačního systému zareagovali sami uživatelé. Musel by být Android aktualizován na nový operační systém nebo by se případný zákaz týkal pouze nově uvedených zařízení?

Podle South China Morning Post však Huawei na svém vlastním operačním systému začal pracovat již v roce 2012. A to v době, kde jej společně se ZTE začala vyšetřovat americká prokuratura. Vypadá to však, že přechod na vlastní „záložní systém“ by byl jen krajním řešením, pokud by se právní spory extrémně vyostřily. Svému systému, zdá se, nevěří ani Huawei, který ústy svého mluvčího potvrdil, že jej vlastně do komerčních zařízení nasadit nechce. A tomu se divit nemůžeme, dominance Androidu je bez diskuse. Ale kdo ví, co se stane v budoucnosti?

Záznam tiskové konference Huawei k situaci v USA (7. března):

