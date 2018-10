Huawei nechce eSIM. Místo toho přichází s revoluční paměťovkou ve tvaru nanoSIM

Jednou z nečekaných inovací ve smartphonech řady Huawei Mate 20 je podpora nového typu paměťové karty. Známé microSD paměťovky s drobným vykousnutým zubem tyto telefony nespolknou. Místo toho podporují nový typ karty nazvaný NM Card, kterou si vyvinulo samo Huawei.

NM Card znamená Nano Memory Card a má stejný tvar i velikost jako operátorská nanoSIM karta. To pro výrobce představuje hned několik výhod – ušetří místo v těle telefonu a nemusí přizpůsobovat šuplíček dvěma různým tvarům karet. Do budoucna není vyloučen ani hybridní typ Nano Memory SIM, který by kombinoval vlastnosti telefonní i paměťové karty v jednom.

Huawei tak trochu doufá, že tento typ paměťové karty časem adoptují i ostatní výrobci. Ti nyní nepodporují buď vůbec, anebo používají výhradně microSD. Z důvodu sázky na NM Card se Huawei zatím příliš nezajímá o možnosti eSIM a v tomto ohledu se spolehne nadále výhradně na „konzervativní“ plastové SIM.

NM Card se bude vyrábět ve variantách 64, 128 a 256 GB. Přenosová rychlost je až 90 MB/s. Cenu a dostupnost na našem trhu zatím neznáme.