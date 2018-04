Huawei nemá štěstí na ambasadory. Představitelka Wonder Woman píše chválu na čínskou značku ze svého iPhonu

Historie se opakuje. Huawei se opět potýká s trapasem, kdy jeho zaplacený ambasador sice chválí čínskou značku a její produkty, ale používá k tomu iPhone. Od najatých celebrit se přitom očekává, že smartphony dané značky budou také používat, ale jak se zdá, iPhonu se vzdát nechtějí.

Tentokrát se „provinila“ představitelka Wonder Woman, izraelská herečka Gal Gadot, která s Huawei spolupracuje už několik let a nedávno se také stala globální tváří aktuálních modelů P20 a P20 Pro. Její portrét můžete na billboardech k těmto modelům vidět i v Česku.

Při psaní na Twitter Gadotové zřejmě nedošlo, že zpráva se zobrazuje i s „podpisem“ platformy, ze které byl příspěvek odeslán. A tak je zpráva vychvalující loňský model Mate 10 Pro podepsána v tomto kontextu naprosto výsměšným dodatkem „posláno z Twitteru pro iPhone“. Původní podobu příspěvku na Twitteru zachytil Marques Brownlee.

Gal Gadot with the Huawei ad... tweeted from an iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL