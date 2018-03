Huawei nemá v Americe na růžích ustláno. Jeho zařízení přestává prodávat velký řetězec s elektronikou

Americký trh, zejména ten ve Spojených státech, zůstává pro Huawei nedostupnou baštou. V uplynulých měsících ztroskotala jednání s velkými americkými operátory o zalistování smartphonů Huawei do nabídek. AT&T z dohody nakonec vycouval – spekuluje se, že za změnou postoje operátora stály silné politické tlaky americké vlády. Ta se prý obává o bezpečnost obyvatel kvůli údajnému napojení vedení Huawei na čínskou rozvědku.

Vypadá to, že „lobbing“ proti Huawei musí být ve Státech opravdu velký, protože nyní přestává smartphony čínské jedničky prodávat také jeden z největších amerických řetězců s elektronikou Best Buy. Podle informací agentury Reuters pouze doprodá naskladněné zásoby a další produkty včetně připravovaných novinek řady Huawei P20 už nebude objednávat. Best Buy ani Huawei ukončení spolupráce oficiálně nepotvrdili.

Pro Huawei je přitom expanze na americký trh klíčová, pokud se chce podle vytyčených cílů dostat na druhé místo globálních výrobců smartphonů. Zatím se snahy Číňanů předstihnout po většinu času druhý Apple zadrhly, když Američané na konci roku 2017 roku prodali 77 milionů smartphonů a předběhli tak do té doby první Samsung. Huawei zůstal se 41 miliony smartphonů s odstupem na třetím místě.

Vedle smartphonů má Huawei v nabídce také notebooky: