Huawei neodemkne bootloader u řady Mate 30. Google služby přidá updatem

Huawei má v současné době těžkou hlavu z modelů řady Mate 30, které byly minulý týden představeny v Mnichově. Prezentované kusy byly čínskými verzemi telefonů přepnutými do angličtiny, v nichž chyběly služby od Googlu a provázané aplikace, k nimž Huawei kvůli restrikcím ze strany americké administrativy nedostal potřebnou licenci. A stejně „prázdně“ by telefony vypadaly i v Evropě, zřejmě proto zatím neznáme přesný harmonogram prodejů nových modelů na evropské půdě.

Šéf Huawei, Richard Yu, původně pro server Android Authority potvrdil, že firma u modelů řady Mate 30 neuzamkne bootloader (což je jinak jeho běžnou praxí), čím by Huawei umožnilo uživatelům do smartphonů nahrát custom ROM s potřebnými službami a aplikacemi od Googlu. Tento přístup by však mohl mít celou řadu bezpečnostních rizik. U běžně prodávaných smartphonů je odemčení bootloaderu navázáno na okamžitou ztrátu záruky, ovšem právě to byla jedna z možností, jak vyřešit problém s chybějícími aplikacemi od Googlu - přesunout veškeré nutné kroky na uživatele.

Nějak jsme si to však neuměli představit v praxi. Dalo by snad Huawei do krabice kartičku, jak postupovat při stahování custom ROM, např. z webu XDA-Developers? A jak by to bylo se zárukou? Naše myšlenkové pochody však přerušilo oznámení tiskového mluvčího Huawei, který uvedl, že i před dřívější komentář Richarda Yu, Huawei u modelů Mate 30 i nadále nechá bootloader zamknutý.

Huawei tak zavrhl jednu z možností, jak se s touto problematickou situací vypořádat. Tou druhou je ruční doinstalace aplikačních balíčků stažených z internetu. Spousta z nich je na APKmirroru, ale spousta se válí různě pokoutně na webových portálech, a pro hackery by bylo velmi snadné balíčky infikovat malwarem, spywarem a popostrčit je na přední pozice ve vyhledávačích. Pro uživatele Mate 30 by i toto znamenalo nemalé bezpečnostní riziko. vzpomeňme, jaké byly začátky mobilní hry Fortnite na Androidu...

Huawei Mate 30 Pro živě z Mnichova:

Huawei však i nadále věří, že bude, dříve nebo později, odstraněn z problematického Entity Listu. A jakmile americko-čínská obchodní válka skončí, je CEO Huawei Richard Yu připraven na smartphony řady Mate 30 doslova „přes noc“ vypustit softwarovou aktualizaci, která by do smartphonů přinesla potřebné aplikace a služby od Googlu.

Richard Yu očekává, že i přes současné problémy se celosvětově prodá 20 milionů smartphonů řady Mate 30. Za prodejními čísly bude stát zejména Čína, kde služby od Googlu tradičně nejsou k dispozici. Zbytek světa však Google služby využívá a potřebuje. A právě díky tomu svítí u Mate 30 a Mate 30 Pro v kolonce Dostupnost popisek „Neznámá“.

Via Android Authority