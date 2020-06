Huawei P Smart S je reinkarnací čínského Enjoy 10s. Služby Googlu i nadále chybí

Huawei si pro starý kontinent připravil další nový smartphone. Na webu italské pobočky můžeme najít detaily modelu Huawei P Smart S, který je reinkarnací telefonu Enjoy 10s, který se loni začal prodávat v Číně. Přední část telefonu vyplňuje 6,3" OLED panel s rozlišením Full HD+ a kapkovitým výřezem pro 16MPx selfie. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů. Na zádech jsou do semaforu zarovnány tři foťáky. Hlavnímu 48MPx snímači (F1.8) pomáhá 8MPx širokáč a 2MPx kamerka určená pro variabilní hloubku ostrosti.

Dovnitř příjemně zaobleného těla se dostala 4 000mAh baterie, kterou nabijete přes USB-C maximálně 10 Watty. Výpočetní výkon zajišťuje čipset Kirin 710F se 4GB RAM a 128GB úložištěm. Jeho rozšíření je možné maximálně o 256 GB, a to prostřednictvím paměťových karet NM Card. Součástí hardwarové výbavy je dále např. Bluetooth 5.0, NFC či sluchátkový jack. Uvnitř telefonu běží Android 10 s nadstavbou EMUI 10.1, a to znamená, že se se službami od Googlu nepočítá. V telefonu slouží jako náhrada balík HMS (Huawei Mobile Services), o čemž vás výrobce informuje již při vložení telefonu do košíku.

Huawei P Smart S katalog rozměry a hmotnost: 157 × 73 × 7,8 mm, 163 g

displej: 6,3", kapacitní OLED, 1 080 × 2 400, 418 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, NM Card (256 GB), RAM: 4 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 710f (4× Cortex-A73, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 64 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

V Itálii se novinka prodává v modré a černé barevné variantě za 260 EUR (cca 6 900 Kč), a to včetně bezplatně přibalených bezdrátových sportovních sluchátek v hodnotě 50 EUR (v přepočtu cca 1 300 Kč). A protože již telefon překročil hranice Evropy, je pravděpodobné, že se Huawei P Smart S, dříve nebo později, dostane i do Česka.

Zdroj Huawei Italy