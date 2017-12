Huawei P11 se ukáže na MWC. Novinka má skenerem obličeje konkurovat Face ID

I když je veletrh CES Las Vegas doslova „za dveřmi“, v souvislosti s Huawei se nejčastěji skloňuje veletrh MWC. Řada zdrojů nezávisle na sobě potvrdila, že právě na únorovém veletrhu proběhne premiéra modelu Huawei P11. Připomeňme, že letošní generace Huawei P10 si svou premiéru odbyla právě v Barceloně.

Podle „leakera“ Roland Quandta se Huawei prořekl na vánočním večírku v Německu, protože na první čtvrtletí letošního roku zástupci firmy slíbili „nové zajímavé produkty se zaměřením na fotoaparát a umělou inteligenci“. Nový model má přinést výrazně odlišný design od letošní „pé desítky“, displej telefonu má mít třeba výřez podobný iPhonu X a také pokročilou technologii pro skenování obličeje, která má zase konkurovat Face ID.

So the Huawei P11 seems to be a Q1 2018 thing (again). We were just promised "exciting new products" with a focus on camera and AI for Q1 at a local german Huawei Xmas event. Could be MWC like the P10.