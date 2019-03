Huawei P30 Pro chce přepsat pravidla mobilní fotografie. S pomocí 10× zoomu

Huawei představuje portfolio vlajkových modelů pro první polovinu letošního roku. Nová rodina má podle očekávání název P30 a obsahuje dva hlavní modely – Huawei P30 a Huawei P30 Pro. Levnější Huawei P30 Lite přijde později, ale i jeho podobu a výbavu už známe.

Největší pozornost je logicky věnovaná vrcholnému modelu P30 Pro. Ten přináší vylepšený design s ostře seříznutou vrchní i spodní hranou, displej i záda zakřivená k okrajům a několik barevných variant. Telefon splňuje normu odolnosti IP68. Na českém trhu bude nejprve dostupná černá a dvě varianty s gradientovým efektem – modrofialová (Breathing Crystal) a Aurora (modrozelená). Později má dorazit také oranžovo-červená (Amber Sunrise). S poslední existující perleťově bílou (Pearl White) se v tuto chvíli nepočítá.

Design vycházející z loňské P20 Pro. Rám je kovový, zbytek těla ze skla. Čtečka otisků byla integrována do displeje, leží níž než u modelu Mate 20 Pro, což bude vyhovovat lidem s drobnějšíma rukama. Proti první generaci je rychlejší a přesnější. Displej je takřka bez rámečků, trochu tlustší je spodní okraj. Selfie kamera je umístěna v kapkovitém výřezu, reproduktor Huawei schovalo pod sklo, takže jeho mřížka neruší design přední strany. Na druhou stranu se telefon zbavil i pokročilejšího 3D skenování obličeje, funguje pouze jednodušší (a snadněji obalamutitelné) 2D snímání.

Periskop a nový supersenzor

Zásadní inovací je čtyřnásobný zadní fotoaparát Leica s novou technologií optického periskopového zoomu a také novým hlavním senzorem. Ten má rozlišení 40 Mpx a Huawei mu říká Superspectrum. Senzor nahradil zelenou barvu v RGB matici žlutou, takže používá RYB matici. To by mělo do snímku přinést více světla a produkovat živější barvy. Fotoaparát umožní v profesionálním režimu fotit s citlivostí ISO až 409 600. Čočka představená hlavnímu senzoru má světelnost f1.6 a je opticky stabilizovaná.

Druhá čočka se světelností f2.2 slouží pro širokoúhlý záběr s ohniskem odpovídajícím 16 mm. Třetí prvek v podlouhlém modulu má čtvercový tvar, jde o hranol, který láme světlo pod úhlem 90° a posílá obraz do těla mobilu, kde už je instalován zástup čoček, který umožní pětinásobné optické přiblížení. Dohromady celý fotoaparát dokáže bez ztráty kvality obrazu přiblížit objekt 10×, v tomto případě jde o hybridní zoom využívající optiku a vysoké rozlišení senzoru. Poslední, čtvrtý objektiv umístěný mimo modul, je ToF kamera pro přesnější měření hloubky ostrosti.

Použitý displej je vyrobený OLED technologií a nabízí rozlišení Full HD+ a úhlopříčku 6,5 palce. U vlajkových modelů už většinou očekáváme alespoň 2K rozlišení, ale pro Huawei je to jeden z mála parametrů, kterým od sebe může odlišit řady P a Mate. Jinak novince nechybí vůbec nic – obsahuje baterii s vysokou kapacitou 4 200 mAh s rychlým kabelovým (Supercharge 40 W) i bezdrátovým (15 W) dobíjením. Výkon dodává známý procesor Kirin 980 s podporou umělé inteligence.

Nakupovat můžete už dnes

Huawei P30 Pro je opět další výborně vybavený smartphone z dílny čínského výrobce a má jen minimum kompromisů. Vedle „pouze“ Full HD+ displeje je to ještě chybějící 3,5mm jack na sluchátka – zřejmě kvůli zachování voděodolnosti, ačkoli jiní výrobci to umí i s jackem. Telefon používá hybridní slot pro paměťovou nanoSD kartu ve tvaru nanoSIM, což zatím ještě není standard a kromě Huawei tento typ karet nikdo nenabízí.

Na českém trhu je P30 Pro dostupná od dnešního den, a to v paměťové verzi 6 + 128 GB za 22 499 Kč nebo 8 + 256 GB za 24 999 Kč.