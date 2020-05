Huawei P30 Pro New Edition dorazil do Německa. Známe jeho cenu v eurech

Jak jsme vás již dříve informovali, Huawei začne brzy prodávat model P30 Pro New Edition. A důvod je zřejmý. Řada P30 je totiž poslední, která ještě dostala certifikaci od Googlu, a tak ji Huawei lehce upravil, nepatrně inovoval a brzy ji uvede i do prodeje. Chce tak mít staronový topmodel pro ty, kteří požadují služby od Googlu a nechtějí riskovat instalaci aplikací a služeb mimo Google Play (více zde).

V Německu je možné již nyní P30 Pro New Edition předobjednat, a to za cenu 749 EUR. Za současného kurzu to dělá přesně 20 330 Kč. Předobjednávky probíhají až do 31. května, a v rámci nich k telefonu zdarma dostanete sluchátka FreeBuds 3 a malý bezdrátový reproduktor. Za zvýhodněnou cenu 99 EUR (cca 2 700 Kč) půjde k telefonu dokoupit hodinky Huawei Watch GT2. Mimo větší 8GB se dočkáme i 256GB úložiště a také novější verze nadstavby EMUI 10.1. Zbytek specifikací zůstává stejný jako u modelu P30 Pro.

Huawei P30 Pro New Edition se v Německu dostane do prodeje 1. června v barevných variantách Black, Aurora a Silver Frost. Zda se nová edice dostane i do Česka, zatím nevíme. Česká pobočka Huawei se k možné dostupnosti telefonu zatím nevyjádřila.

Představení loňského modelu Huawei P30 Pro:

Zdroj Huawei DE