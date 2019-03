Huawei P30 Pro zbořil fotografický rekord žebříčku DxOMark. Selfie ani video na nejlepší těsně nestačí

Nový Huawei P30 Pro znovu láká na špičkový fotoaparát a podobně jako loni model P20 Pro, také letošní novinka boří rekord žebříčku DxO Mark.

Celkové skóre: 112 bodů

Dosavadní maximum je 109, které drží Huawei P20 Pro, Huawei Mate 20 Pro a Samsung Galaxy S10 Plus. Fotografie: 119 bodů

Dosavadní maximum je 109, které drží Huawei P20 Pro, Huawei Mate 20 Pro a Samsung Galaxy S10 Plus. Fotografie: 119 bodů

Tady dodnes vládla stejná trojice jako výše a hodnocením 114 bodů. Selfie: 89 bodů

Tady dodnes vládla stejná trojice jako výše a hodnocením 114 bodů. Selfie: 89 bodů

V této disciplíně je P30 Pro „až" čtvrtý. Aktuální rekord drží Samsung Galaxy S10 Plus s 96 body, lepší je také Galaxy Note 9 s 92 body. Video: 97 bodů

V této disciplíně je P30 Pro „až“ čtvrtý. Aktuální rekord drží Samsung Galaxy S10 Plus s 96 body, lepší je také Galaxy Note 9 s 92 body. Video: 97 bodů

Ani ve videu novinka nestačí na dosavadního lídra. Ale jen těsně, kraluje Xiaomi Mi 9 s 99 body, nový Huawei P30 Pro je druhý.

Co test DxO novince vytýká? Nepřirozenou barvu oblohy a řadu obrazových artefaktů. To lze přičíst na vrub umělé inteligenci, která identifikuje oblohu a a vyžene barvy k líbivějšíl, leč nepřirozeným odstínům. Podobně se algoritmy chovají v řadě dalších případů, fotoaparát si hodně vymýšlí, aby se fotky zalíbily. Slabší je dynamický rozsah, který telefon zkouší dohánět pomocí softwarových triků. Zoomované obrázky mají rozmazané rohy, to je pro změnu daň za složitější optiku.

Ve videu pro vadí vysoký šum za slabšího světla, nestabilní výsledky při určování barev a vyvážení bílé, v interiéru se často liší ostrost jednotlivých rámečků videa. Zajímavým pokleskem je snižování snímkovací frekvence při švenkování (přejíždění kamerou do stran).