Huawei P30 Pro nadále zůstává podle měření známého fototestu DxOMark nejlépe fotografujícím smartphonem na trhu, když se o první příčku dělí se Samsungem Galaxy S10 5G. Nyní se čínský výrobce rozhodl, že se výsledné fotografie pokusí ještě vylepšit, a to prostřednictvím softwarové aktualizace.

Ta se v těchto dnech dostává formou OTA (Over the Air) také do telefonů českých majitelů. Update má označení 9.1.0.161 a velikost necelých 320 MB. Výrobce zapracoval na věrnějším podání barev a odstranil obrazové chyby ve videích pořízených předním fotoaparátem. Funkce odemknutí obličejem umožní přidat do databáze druhý obličej.