Huawei podpoří vývojáře a firmy. Jejich aplikace bude zdarma propagovat v AppGallery

Huawei připravilo motivační program pro vývojáře a firmy, které působí v oblasti e-commerce. Chce tak podpořit značky i podniky v ekonomicky nesnadném období, zároveň má ale zájem také rozšířit počet aplikací nabízených ve svém marketu AppGallery. Ten zatím v počtu titulů zaostává za svými hlavními konkurenty App Store od Applu a Play od Googlu.



Výběr již dnes dostupných aplikací v AppGallery

Nové, ale i stávající aplikace mají šanci stát se součástí tzv. propagačního balíčku. Přednostně se dostanou v AppGallery do kategorie „Žhavé sbírky“, která se zobrazuje přímo na úvodní stránce marketu. Další součástí balíčku jsou bannery na domovské stránce nebo bezplatná reklama v hodnotě téměř 70 tisíc korun. Akce probíhá v evropském regionu, kde AppGallery používá 36 milionů aktivních uživatelů. Firmy a jiní poskytovatelé obsahu se mohou do 31. prosince 2020 zaregistrovat na této stránce.

Huawei nabídkou cílí na tři konkrétní skupiny: první jsou značky a firmy zaměřené na online prostředí, které momentálně na AppGallery nejsou; druhou jsou aplikace firem, které již k dispozici v AppGallery jsou, ale chtějí své podnikání upgradovat na Huawei Mobile Services (HMS), aby získaly další výhody a větší zásah. Kampaň se vztahuje také na stávající e-commerce podniky, jejichž aplikace jsou již integrovány do HMS.

Propagační balíček AppGallery zahrnuje: Nejlepších pět služeb bude mít pozici na kartě „Žhavé sbírky“, která je k dispozici na domovské stránce AppGallery a nabízí uživatelům nejzajímavější aplikace

Bannerová reklama na aplikaci na domovské stránce AppGallery

Přístup k funkci „Dárky“, která umožňuje firmám poskytovat speciální nabídky a akce přes AppGallery

Přístup k push notifikacím, díky kterým uživatelé nepřehlédnou žádné důležité informace

Podporu technického týmu v dané zemi pro integraci aplikací, specializovanou obchodní podporu pro optimalizaci v ekosystému Huawei

Bezplatná reklama na 5 nebo 10 dní v AppGallery v hodnotě 250 EUR (cca 6 600 Kč) za den

Výnosy z reklam pro vývojáře až 90 %

Jako další podpůrný prvek uplatňuje Huawei v průběhu propagace preferenční podílové schéma. Znamená to, že si poskytovatelé obsahu ponechají 90 % výnosů z kliknutí na reklamu, což je ve srovnání se 70 % v jiných obchodech s aplikacemi velice výhodné. Pokud je navíc stejná aplikace k dispozici v jiných obchodech, jakékoli reklamy, na které uživatel klikne a jsou zprostředkovány prostřednictvím reklamní sítě Huawei, znamenají rovněž 90% podíl příjmu pro provozovatele aplikace.

Společnost Huawei zjednodušila proces integrace aplikací do HMS do pěti jednoduchých kroků. Získání povolení k registraci trvá jeden den, vytvoření aplikace a zajišťování služeb zabere necelých 15 minut. Následují zhruba tři dny na vývoj Kit před konečným vydáním aplikace. Průměrně trvá dva týdny, než se existující aplikace plně integruje do HMS.

AppGallery je market s aplikacemi pro smartphony Huawei a Honor: