Huawei potvrdil šuškandu: 19. září představí nový Mate 30. Sankce nesankce

Huawei se nedá zastrašit nejistotou okolo amerických sankcí a dočasně udělených výjimek na možnost spolupráce s americkými firmami a bez ohledu na další průběh politicko-ekonomické války mezi USA a Čínou představí nové vlajkové smartphony. Premiéra zařízení řady Mate 30 proběhne 19. září 2019 ve 14 hodin v Mnichově.

Se sloganem „Rethink Possibilities“ se představí nejméně dva nové smartphony Mate 30 a Mate 30. Otázkou je, zda slogan, který v češtině znamená „Znovu zvažte možnosti“, nějakým způsobem ve světle nedávných událostí odkazuje na možnost nasazení alternativního systému Harmony OS, nebo se už od začátku týká spíše hardwarových inovací, např. fotoaparátu.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC