Huawei před svátky klidní emoce: „Oceňujeme věcný přístup české vlády“

Z dnešního zasedání Bezpečnostní rady státu se na veřejnost mnoho nedostalo, nicméně výsledek vnímáme spíše jako očištění divize Huawei Devices, která vyrábí koncová zařízení – smartphony a modemy. Huawei Telecom Carrier Networks a Huawei Enterprise Business v problému vězí i nadále.

Zmírnění nastalo snad jen ve vysvětlení, které vydal NÚKIB v tom smyslu, že vydané varování neznamená zákaz používání daných technologií. Před několika momenty vydala prohlášení také společnost Huawei a prezident Huawei Europe James Li se snaží o pozitivní přístup a další zklidnění situace:

„Oceňujeme věcný přístup české vlády. Bezpečnostní rada ČR projednala situaci vyvolanou nedávným vyjádřením NÚIKB a shledala, že varování vydané nezávisle na Vládě ČR nebylo založeno na technologickém posouzení věci. Huawei vnímá pozitivně, že Česká republika chce zůstat otevřena všem legitimním zahraničním investorům a že žádný uchazeč nemá být v zakázkách na dodávky informačních systémů pro kritickou infrastrukturu státu znevýhodněn bez vážných důvodů. Huawei věří, že jakákoli diskriminace založená na původu společnosti bude v České republice napravena.“

„Na základně dnešního vyjádření Úřadu vlády ČR pevně věříme, že žádná obchodní spolupráce s našimi současnými nebo potenciálními zákazníky a partnery v České republice nebude zasažena. Naše celosvětová reputace, obchody a investice by neměly být poškozovány podobnými nepodloženými obviněními. Za posledních třicet let si společnost Huawei dokázala vždy udržet čistý rejstřík v oblasti bezpečnosti, což nejlépe prokazuje spolupráce s obchodními partnery ve 170 zemích světa. Kybernetická bezpečnost je v dnešním digitálním světě mnohem kritičtější než kdykoli dříve a my vnímáme odpovědnost vlády v této oblasti. Jako přední světová technologická společnost vybudoval Huawei ověřitelný, udržitelný a důvěryhodný systém prověřování kybernetické bezpečnosti. Chceme pracovat s českou vládou i s celým odvětvím na tom, abychom hrozbám v kybernetické bezpečnosti čelili společně. Kybernetická bezpečnost je a zůstane naší nejvyšší prioritou.”

To je zatím vše. Těžko se dá očekávat, že by se kauza v příštích minimálně pěti dnech jakkoliv vyvíjela a patrně i pak se bude čekat na prováděcí dokumenty, které NÚKIB slíbil vydat začátkem ledna.

Situaci v Česku komentoval i Ken Hu, jeden z předsedů společnosti Huawei. Naráží znovu na možnost arbitráže proti České republice, která zazněla už u čtvrtečních jednání?

„Nejlepší je nechat fakta hovořit sama za sebe. Pověst společnosti Huawei týkající se bezpečnosti je čistá. Domníváme se, že kybernetická bezpečnost je globální problém. Je to záležitost, která se týká celé oblasti průmyslu a musíme se k ní připojit společně.“

„Nikdy jsme neměli vážný bezpečnostní incident s našimi zařízeními. I při nejpřísnější kontrole ze strany regulátorů nebo našich zákazníků nebyly nikdy žádné důkazy o tom, že naše zařízení představují bezpečnostní hrozbu.

„Vždycky uvítáme otevřený dialog s každým, kdo má oprávněné obavy. Ale kvůli neopodstatněným obviněním se budeme pevně bránit a nedovolíme, aby naše pověst byla poškozena.“

NÚKIB s hlavou v písku

Kuriózní je přístup Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Na naše otázky od úterka nebyl schopný zareagovat a vzhledem ke kombinaci víkendu a nadcházejícího svátečního období nečekám, že by se to mělo změnit. Navíc dnes, kdy proběhlo zásadní jednání kauzy, kterou úřad rozpoutal, najednou nejde oficiální web úřadu.

Na domovské stránce www.govcert.cz se dočtete pouze to, že NÚKIB přechází na nové webové stránky, které budou zpřístupněné 8. ledna 2019. Kuriózní je, že odstavená je patrně jen ona domovská stránka, třeba na čerstvou zprávu ke kauze, se se správným odkazem dostanete (v galerii tohoto článku je pro jistotu screenshot).