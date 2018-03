Huawei přemýšlí, jak schovat výřez v displeji. LCD panely mají smůlu

Éru vykousnutých displejů odstartoval iPhone X, pak na „notchní“ vlnu přešla zhruba polovina výrobců Androidů a Google jim jde naproti, u Androidu P počítá s nativní podporou výřezů.

Výrobci tak nebudou muset upravovat software, a těšit se mohou i vývojáři aplikací, kteří do nich zahrnou jen systémové knihovny řešící „kus chybějícího displeje“. A co se týká iOS, pokud vývojáři aplikací nechtějí na iPhonu X používat horní „rohy“, stačí svrchní pruh displeje přebarvit načerno. Nepatrně se sice zmenší zobrazovací plocha, ovšem, protože se jedná o OLED panel s absolutní černou, navenek nic vizuálně neruší.

It's only visible in the dark and especially when you're tilting the phone. can't do anything with the color / brightness shifting on LCD screens, I think P20 Pro has OLED tho, that would just blend in with the frame pic.twitter.com/AnW554h1gQ