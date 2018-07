Huawei příští rok uvede skládací telefon. Kusů bude málo, cílem je být první

Zprávy z Jižní Koreje již dříve naznačovaly, že má Huawei v plánu již letos představit své pojetí skládacího smartphonu. Podle aktuálních spekulací se tak má stát až příští rok, ovšem hlavním cílem Huawei zůstává být první. A to před Samsungem, který svůj skládací model, který by měl nést označení Galaxy F, vyvíjí již několik let.

V zákulisí mobilního průmyslu se tak rozvíjí závod o to, „kdo bude první na Měsíci“. Podle zdroje obeznámeného s celou situací, chce Huawei představit skládací zařízení hned zkraje roku 2019. Čínskému výrobci rozhodně nejde o prodejnost, má v plánu uvést na trh jen 20 - 30 tisíc kusů, nebo dokonce ještě méně. Cílem je být první, ukázat technologickou připravenost a upoutat zájem novinářů. Druhotně chce Huawei ukázat, že pouze nekopíruje nápady jiných, jak mu je mnohdy přisuzováno, ale, že také zvládá vyvíjet a inovovat po vlastní ose.

Skládací telefony jsou stále budoucností, byť už dost blízkou:

Jen aby však honba za tím být první nedopadla neslavně jako u ZTE Axon M. Pokud se spekulace potvrdí, mohl by se skládací smartphone Huawei objevit již na lednovém veletrhu CES 2019 v Las Vegas.

Via Phonearena