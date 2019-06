Huawei prodalo 100 milionů smartphonů za 5 měsíců. O výkonu v druhém pololetí rozhodne politika

Huawei se netají ambicemi stát se největším světovým výrobcem smartphonů. V prvních pěti měsících letošního roku čínská společnost globálně distribuovala 100 milionů smartphonů. Největší konkurent Samsung by měl podle odhadů letos za prvních šest měsíců prodat zhruba zhruba 140 milionů chytrých telefonů. Až do května byl cíl tedy vytyčený Huawei stále realizovatelný, pokud by společnost prodeje v druhé polovině roku ještě navýšila.

Problém nastal v okamžiku uvalení sankcí ze strany americké vlády a zavedení embarga na americké technologie. To sice v krátkém horizontu Huawei nijak zásadně neovlivnilo, protože potřebné komponenty i licence má firma na nějaký čas zajištěny dopředu, ale mohlo to otřást s důvěrou zákazníků, z nichž někteří si mohli plánovaný nákup modelů značek Huawei/Honor v důsledku politických událostí rozmyslet.

Z tohoto pohledu proto budou důležitější prodejní výsledky za druhý kalendářní kvartál, jenž skončí teď v červnu. Analýzy by měly být dostupné o měsíc později. Na konci června spolu budou jednat čínský a americký prezident a nejen sám Huawei, ale i mnoho dalších firem podnikajících v oboru telekomunikací doufá, že embargo na Huawei bude zrušeno. V takovém případě by se rychle vše mohlo vrátit do normálu a Huawei by z této politicko-ekonomické ataky mohlo vyjít ještě více posilněno.