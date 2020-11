Huawei prodlouží záruku až o čtvrt roku. Zařízení dopraví do servisu zdarma

Huawei zopakuje svoji akci z první poloviny roku, kdy v první vlně koronavirové pandemie prodloužil záruční dobu na opravy svých zařízení o 3 měsíce, aby zákazníci včas stačili vyřídit potřebné reklamace. Odvoz do servisu byl přitom zdarma. Solidární nabídka s prakticky stejnými parametry přichází i nyní.

Huawei nabízí prodlouženou záruku pro zařízení, jejichž záruční doba vyprší mezi 15. říjnem 2020 a 14. lednem 2021. Nově se záruka prodlužuje do 15. ledna 2021, tzn. u některých zařízení až o čtvrt roku. Také doprava do servisu je do tohoto data bezplatná.

Prodloužení záruky až o čtvrt roku může přijít vhod těm, kterým se porouchalo zařízení, ale nechtějí v současné době řešit jeho servis. Akce se týká všech zařízení, která Huawei na českém trhu prodává, tzn. smartphonů, tabletů, notebooků, chytrých hodinek, routerů i modemů. Jedinou podmínkou je platná záruka, kterou můžete ověřit u smartphonů v aplikaci Podpora -> Můj profil -> Výhody zařízení, nebo u všech zařízení na stránkách podpory Huawei.

Také záruční servis je v této době komfortnější. Huawei zajistí bezplatné vyzvednutí kurýrem u vás doma a dopravu do servisního střediska. Po diagnostice a opravě bude zařízení opět zdarma doručeno přímo k vám domů. O službu doručení zdarma můžete požádat online na webových stránkách autorizovaných servisů www.britex.cz, www.ceskyservis.cz, bpsmobil.cz nebo na infolince Huawei +420 239 018 465.

Zapněte Servisní režim

Před odesláním telefonu do servisu jej nemusíte nutně celý vymazat (dávat do továrního nastavení), ale stačí jej přepnout do Servisního režimu. Jedná se o režim na ochranu fotek, kontaktů, zpráv a dalších osobních informací během opravy vašeho zařízení. K šifrování dat se používá bezpečnostní algoritmus, který provede úplnou izolaci osobních údajů.



Postup zapnutí servisního režimu na telefonech Huawei

Když je servisní režim zapnutý, na telefonu se zobrazí pouze předinstalované aplikace a uživatelské prostředí. Aplikace jiných výrobců, jako je WhatsApp, Facebook, Messenger, mobilní bankovnictví a další, jsou na telefonu skryty. Po vypnutí servisního režimu a zadání hesla pro odemčení obrazovky budou všechna data okamžitě obnovena bez vlivu na každodenní použití telefonu.