Huawei reaguje na prodloužení zákazu. Je prý hrozbou technologickému průmyslu

Americký prezident Donald Donald Trump prodloužil platnost zákazu obchodování s firmami na černé listině všem americkým společnostem až do 15. května 2021. A na té je mimo ZTE i Huawei. A právě tento čínský gigant na prodloužení banu ze strany americké administrativy reagoval do médií svým tiskovým vyjádřením.

Podle Huawei, ústy víceprezidenta Insternational Media Affairs, je prodloužení banu o další rok „svévolné a zhoubné“. Navíc se jedná o celosvětovou hrozbu celému technologickému průmyslu. Podle Huawei bude výrazně ovlivněn i celosvětový business s polovodiči, který v dlouhodobém výhledu vyústí ve zvýšení napětí a finanční ztráty, a přispěje ke zvýšené nedůvěře zahraničních společností směrem k americké vládě. Huawei dodává, že prodloužení zákazu poškodí i americké technologické zájmy.

The US Department of Commerce’s amendment to the Foreign Direct Product Rule specifically targets Huawei and undermines the growth of industries and livelihood of billions of people. We stand with our customers and partners to overcome the discriminatory rule. pic.twitter.com/0DAagA1uMB