Huawei řeší i Evropská komise. Ve hře je dokonce zákaz výstavby 5G sítí v celé EU

Kauza okolo společnosti Huawei, která trvá už druhý měsíc a probíhá současně v mnoha zemích po celém světě, začíná mít i svůj evropský rámec. Podle zdrojů agentury Reuters se prý o čínské společnosti začíná ve vztahu k plánovanému budování 5G sítí intenzivněji hovořit i na půdě Evropské komise (EK). Čtyři nejmenovaní zástupci evropského úřadu potvrdili, že v úvahu připadá i úplný zákaz technologií Huawei pro výstavbu telekomunikačních sítí nové generace ve všech zemích EU.

To by samozřejmě byla situace velmi nepříjemná nejen pro společnost Huawei, která by tak přišla o podstatnou část obchodních příležitostí, ale také pro jednotlivé operátory, nebo i celé operátorské skupiny. Ty mají obavu zejména z toho, že pokud firma Huawei bude z tendrů vyřazena, může dojít k prodražení, ale i zpoždění výstavby sítí páté generace. Zástupci Deutsche Telekomu sdělili Reuters, že zpoždění by mohlo nabrat až tři roky. V oboru 5G sítí představuje Huawei současnou technologickou špičku.

Asociace GSMA, která sdružuje mobilní operátory, chce o celé věci vést debatu se zástupci EK i společnosti Huawei. Nejpříhodnější místo na diskuzi bude nadcházející veletrh MWC 2019 v Barceloně, který právě GSMA pořádá. Společnost Huawei čelí dlouhodobému podezření, že by čínská vláda mohla využívat informace získané ze sítí i softwaru ke špionáži. Firma tato nařčení odmítá a trvá na tom, že její technologie fungují podle platných standardů.