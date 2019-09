Huawei si patentoval podobu skládacího Matu X se šachticí pro dotykové pero

Není pochyb, že Huawei již delší dobu připravuje nástupce skládacího Mate X, u něhož zatím stále čekáme na zahájení prodejů. Jednou z cest, kterou by se Huawei mohlo u nástupce své první skládačky vydat, je integrace stylusu přímo do těla skládacího hybridu. Dotykové pero se původně očekávalo u nástupce Samsungu Galaxy Fold, protože jihokorejci již celou řadu let v Notech používají své pero S Pen, a jeho přesun do skládacích zařízení by tak dával logiku. Jenže Huawei to možná stihne jako první...

Web LetsGoDigital přináší informaci o tom, že si Huawei nechal u amerického úřadu USPTO (United States Patent and Trademark Office) patentovat zařízení podobné Matu X, jen s tím rozdílem, že v místě současného umístění USB-C konektoru, který se bude muset přemístit jinam, by bylo možné vysunout stylus M-Pen. A ten v portfoliu Huawei není žádnou novinkou, funguje s několika tablety a smartphony, např. s Huawei Mate 20 X. Zatím se však jedná pouze o patent, který nakonec ani nemusí spatřit světlo světa.

Naše první dojmy ze skládacího Huawei Mate X:

Zdroj LetsGoDigital