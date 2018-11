Huawei slibuje: 5G sítě dají zapomenout na Wi-Fi

Společnost Huawei ukázala svoji vizi budoucnosti: komfortní ale i bezpečnostní prvky chytrých měst spojují 5G sítě. Huawei má řádně našlápnuto stát se jednou z největších a nejvlivnějších technologických společností na světě. Pokud jste vnímali tuto čínskou značku jako pouhého výrobce mobilů, je na čase vše přehodnotit.

Společnost v Římě na konferenci Eco-Connect Europe 2018 prezentovala desítky zajímavých směrů, kterým věnuje své úsilí. Vypíchnu tři: chytrá města, umělá inteligence, internet věcí, plus to, co je jejich takřka nutnou podmínkou všeho – mobilní sítě páté generace.

5G: nejen rychleji, ale především lépe

Konference v Římě byla zaměřena i technicky, například přednáškou o kanálovém kódování Polar Codes, které je hlavním přínosem 5G sítí a klíčem k vysokým rychlostem i kapacitám sítě. Této technologii se budeme podrobně věnovat v některém z příštích vydání časopisu Computer. Konference ale místo oslňování vysokými čísly přenosových rychlostí ukázala řadu praktických využití, která nás zatím ani nenapadají. Řada těchto technologií přitom spoléhá nejen na maximální přenosové rychlosti, ale i na další kvalitativní parametry, jak ukazuje obrázek.



Zajímavé srovnání schopností současných 4G a 4,5G sítí se skutečnou 5G sítí. Řada parametrů bude z pohledu zcela běžného koncového zařízení nedosažitelná, pokrok ale bude velký

Některé z parametrů, jako třeba maximální přenosová rychlost 10 Gb/s, vyvolávají další otázky, třeba na nároky na koncové zařízení. Jistě nepůjde o mobilní stanici, ale stacionární stanici s využitím masivního MIMO. Velmi zajímavý je ale údaj maximální objem dat přenesených za sekundu na kilometr čtvereční: 10 Tb/s je 1000× víc, než nabízí současné sítě LTE. A další zajímavý údaj na kilometr čtvereční: 5G síť by měla být schopna obsloužit až jeden milion zařízení. Zajímavostí je i rychlost vybudování nové stanice, a to 90 minut. A konečně poslední důležitý parametr: doba odezvy by se měla snížit až na 5 ms. To je hodnota plně konkurující klasickému pevnému připojení, snad s výjimkou optiky.

Samozřejmě se můžeme ptát, za jakých podmínek je těchto parametrů dosaženo (šířka frekvenčního pásma, počet základnových stanic…), a je jasné, že v praxi bude záležet na řadě dalších parametrů. Rozhodně však půjde o další významný krok pro mobilní datové přenosy. Už současné LTE funguje perfektně, ostatně často se přistihnu, jak celý den surfuji přes 4G, zatímco je Wi-Fi v mobilu vypnutá a domácí symetrické 25 Mb/s připojení zahálí. V panelových městech, kde o mrzké frekvenční pásmo 2,4 GHz válčí stovky Wi-Fi sítí, může připojení přes 4G v mobilu nabídnout lepší parametry, než zahlcená domácí Wi-Fi.

Ostatně od toho, abychom přestali škemrat hesla na Wi-Fi u přátel, v restauracích a penzionech, a přestali sdílet síť s další stovkou cestujících ve vlaku, nás dnes dělí jen a pouze chrtí FUP. Tisícinásobná kapacita 5G sítě a poměrně levné budování základnových stanic by mohlo operátory přesvědčit k dokrmení FUP limitů nebo jejich odstřelení do šuplíku „historie hodná zapomenutí“.

S AR přilbou do ulic

Hlavní předností 5G sítě má být její technologická rozmanitost v závislosti na potřebách konkrétních služeb a nasazení: od IoT zařízení s minimálními nároky na rychlost přenosu, ale s nároky na nízkou spotřebu, až po zařízení vyžadující přenos 4K obrazu v reálném čase a s minimálním zpožděním.

Pár využití v budoucnosti, která z dnešního pohledu vypadají až nepatřičně:

VR nebo AR můžete používat kdekoli, nejen doma s kvalitním připojením po drátu.

Autonomní automobily si mohou předávat ještě rychleji informace z vlastních čidel

Mobily budou pouze hloupým terminálem: baterie, displej, komunikační modul a primitivní procesor. Systém i nainstalované aplikace poběží vzdáleně v cloudu.

Velmi zajímavý je i projekt Digital Sky, který má již podporu řady zvučných výrobců. Ačkoli jsou antény základnových stanic nejčastěji skloněny k zemi, pokrývají pár set metrů nad její úrovní. 5G síť tak bude sloužit jako komunikační prostředek pro zařízení ve vzduchu, kde je samozřejmě vyžadována ani ne tak vysoká přenosová kapacita, jako spíše nízká latence a extrémně vysoká spolehlivost. Pokud jste se ptali, jak zajistí Amazon a další prodejci bezpečnost svých dronů rozlétajících zboží do širokého okolí, zde je odpověď.

Kdy se dočkáme ostrého startu

Huawei právě v Itálii pokrylo nebo brzy pokryje několik klíčových lokalit zejména s tamním operátorem TIM. Zajímavé je turisticky atraktivní město Matera a stát San Marino, nebo průmyslový Turín. A jak jsme na tom s 5G u nás? Jistě vám neunikly aktuální nabídky O2 a Nordic Telecom kteří inzerují Internet 5G se zajímavou rychlostí až 100/10 Mb/s a především bez FUP. Technologie od Huawei běží na nově vysoutěžených frekvencích 3,7 GHz a přechod na plnohodnotné 5G pak dle zástupců společností bude pouze otázkou softwarového upgradu.

Již v lednu a únoru probíhal test skutečné 5G sítě na čtyřech základnových stanicích T-Mobilu v Praze.

I zde se o dodání technologie postaral Huawei a postupně přicházejí informace o spolupráci s dalšími operátory napříč Evropou. Odpovídají i výrobci z druhé strany: Intel představil čip XMM 8160, s čipy od Qualcommu počítá už 18 výrobců.

A jaký je tedy očekáván skutečný start 5G sítí? Ze všech stran se unisono ozývá: rok 2020.