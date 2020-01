Huawei služby od Googlu nespustí ani když roztají ledy. Důvody jsou zřejmé

Fred Wangfei, Country Manager Huawei pro Rakousko, vydal prohlášení do médií, které jej klidně může stát místo. Pro německý web uvedl, že, i když v budoucnu dojde k dohodě USA a Číny a Google služby budou pro smartphony Huawei znovu k dispozici, výrobce jej do svých smartphonů stejně neintegruje. A za tím můžeme hledat hned dva důvody.

Na prvním místě můžeme vidět finance. Huawei již necelý rok vyvíjí vlastní balíček HMS (Huawei Mobile Services), který, de facto, kopíruje funkce a služby obsažené v balíčku GMS (Google Mobile Services). Balík služeb, který je nedílnou součástí všech certifikovaných Androidů neobsahuje jen Google Play, Mapy nebo YouTube, ale i spoustu modulů vztažených k bezpečnosti systému, lokalizačním službám, reklamám či k platbám za stažené aplikace. A ke všem součástem chystá Huawei odpovídající náhrady, jejichž vývoj stojí nemalé finanční prostředky.

Pokud by v brzké době Huawei dostal licenci na Android a vrátil se ke službám GMS, přišly by všechny investované prostředky vniveč. Jenže, už teď je Huawei na nejlepší cestě za úplným osamostatněním na Googlu, takže by návrat zpět skutečně nedával smysl. Nikde navíc není psáno, že případná dohoda USA a Číny bude platit do nekonečna, Huawei, a to je druhý důvod, se chce vyvarovat toho, aby obdobnou záležitost nemusel znovu řešit v budoucnu. A z tohoto pohledu je vývoj vlastních podpůrných služeb, tj. zbavení se závislosti na USA, jediným možným řešením.

Spekuluje se o tom, že jen v letošním roce vynaloží Huawei na položku „Huawei Mobile Services“ tři miliardy dolarů (cca 69 mld. Kč)! Finanční prostředky poslouží, nejen na samotný vývoj aplikací a služeb, ale také na marketing a propagaci. Zatímco v Číně nemá Huawei díky odvěké nedostupnosti Google služeb a patriotismu žádné problémy, zbytek světa musí přesvědčit o tom, že jeho telefony zvládnou fungovat s operačním systémem Android i bez spolupráce Googlu.

Zdroj WinFuture