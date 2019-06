Huawei vám prodá mobil a tablet za stovku, ale musíte nakupovat v noci

Huawei si ve svém oficiálním e-shopu kromě tradičních úterních Flash Sale akcí, kdy nabízí většinou své značkové příslušenství se slevou až 90 %, připravil také „Crazy noční nabídku“ se slevami a také jedním smartphonem a tabletem za necelou stovku. Podmínkou je, že musíte nakupovat v nočních hodinách.



Telefon a tablet za 99 Kč bude k dispozici jen pro několik nejrychlejších zájemců ve 20, resp. 21 hodin

Do noční nabídky se dostal loňský smartphone Huawei Y6 Prime (2018) s aktuální cenovkou 2 990 Kč a tablet Huawei Mediapad T3 8, který se běžně prodává za 3 299 Kč. Během noční nákupní akce, která potrvá od 26. června 20 hodin nejdéle do 27. června 8 hodin ráno (nebo do vyprodání zásob), budou oba produkty stát 99 Kč.

Huawei Y6 Prime (2018) katalog rozměry a hmotnost: 152 × 73 × 7,8 mm, 150 g

displej: 5,7'', kapacitní IPS LCD, 720 × 1 440, 282 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (150|50 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (128 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 425 (4× Cortex-A53, 1,4 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 68 %

vybavenost 4,7/6

výhodnost cena: až