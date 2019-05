Huawei ve velkých problémech. Google jej prakticky odřízne od Androidu!

Agentura Reuters informuje o přelomu v americko-čínské obchodní válce. Google reaguje na příkaz Donalda Trumpa, který pod možným ohrožením národní bezpečnosti zařadil Huawei (a 68 dalších čínských firem) na černou listinu společností (tzv. Entity List), kterým americká administrativa zakazuje prodej součástí, komponent, hardwaru a softwaru bez speciální licence vydané americkou vládou. A tu Huawei za současné konstelace stěží dostane...

Google jakožto vydavatel operační systému Androidu s okamžitou platností ukončuje aktualizace všech modelů s operačním systémem Android. Budoucí smartphony značky nebudou obsahovat obchod Google Play ani aplikace od Googlu, např. Mapy, YouTube nebo Gmail. I přesto, že je Android operačním systémem typu open-source, výrobci musí za balík aplikací od Googlu platit licenční poplatky. A ty Google po Huawei ani vyžadovat nebude, takže jej prakticky odstřihne od základních služeb. Veřejná platforma jako taková je sice Huawei stále k dispozici, v systému toho však moc nezůstane...

Stávající uživatelé Huawei se bát nemusí Podle vyjádření Googlu pro agenturu Reuters se omezení ze strany Googlu současných uživatelů téměř nedotkne. I nadále budou moci z Google Play stahovat hry a aplikace nebo je aktualizovat, příp. využívat řešení Play Protect pro kontrolu bezpečnosti nainstalovaných aplikací. Omezení služeb od Googlu, např. chybějící obchod Google Play, se bude týkat jen nově vydaných smartphonů. Aktualizace systému jsou však úplně jiná písnička, ty má Google zastavit „s okamžitou platností“ pro všechny smartphony Huawei. Tedy bezpečnostní aktualizace ano, ale nová verze Androidu už ne.

Do hry se tak zřejmě dostane plán B, který v březnu nastínil ředitel Huawei, Richard Yu. Ten však jedním dechem dodal, že by byl jen velmi nerad dotlačen do takové pozice, že by musel použít svůj operační systém místo mainstreamového Androidu. Nakonec mu možná nezbude nic jiného. Firma si už nyní vyrábí vlastní čipsety Kirin a modemy Balong, v oblasti softwaru však bude zásah nejcitelnější.

Omezení ze strany Googlu mohou Huawei výrazně zpomalit za vysněnou cestou na pozici výrobce smartphonů číslo 1. Jak výrazné dopady budou mít na firmu kroky Donalda Trumpa a následně i samotného Googlu, se ukáže v následujících týdnech a měsících. Vůbec prvními topmodely, které aktuální situace zasáhne nejvýrazněji, budou připravované novinky Mate 30 a Mate 30 Pro. Dostanou se do prodeje s vlastním operačním systémem nebo Huawei z celé situace nějak vybruslí?

První dojmy z nejnovějších Huawei P30 a P30 Pro:

Podobná situace jako u mobilů s Androidem je také u počítačů s Windows, Huawei totiž vyrábí (a také na českém trhu prodává) luxusní notebooky. Zatímco dosud se kauza Trump vs. Huawei týkala síťové divize a především 5G technologií Huawei, teď půjde o produkty, který míří/mířily přímo ke koncovým zákazníkům.