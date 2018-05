Huawei věří Bitcoinu. Na krypto-mobil si počkáme, ale ty běžné dostanou bitcoinovou peněženku

Nedávno jsme informovali, že Huawei plánuje vyrobit telefon postavený na blockchainu umožňující spouštění decentralizovaných aplikací (DApp) a bezpečné uložení kryptoměn. Společnost však kryptoměnám věří natolik, že si myslí, že by měly být součástí i běžných chytrých telefonů.

Aktuálně do svého obchodu s aplikacemi AppGallery výrobce zařadil první kryptoměnový trezor. Jedná se o velmi známou bitcoinovou peněženku BTC.com, která je běžně ke stažení v Google Play i Apple AppStore. Huawei však v rozhovoru pro Bloomberg prozradilo, že v příštích měsících bude tato peněženka běžně předinstalována na všech nových smartphonech pod značkou Huawei i Honor. Tímto krokem by tak mohla do světa kryptoměn přitáhnout spoustu nových uživatelů.