Huawei Vision prý není televize, ale přerostlý smartphone. Nás zaujal originální dálkový ovladač

„Někdo by řekl, že je to televize, ale já budu oponovat, že to není televize. Slovo televize totiž má značně omezený význam. Tohle je spíše smartphone s velkou obrazovkou, nebo chytrý reproduktor s velkou obrazovkou. Televize je pouze jednou z funkcí tohoto zařízení.“

Tak představil Huawei Vision CEO Huawei Technologies Richard Yu. Ale silná slova stranou, odstavec výše by se dal použít pro každou moderní chytrou televizi. Pojďme se podívat, co Huawei Vision umí.

4K rozlišení a zobrazovací technologie Quantum Dot mají být zárukou špičkového obrazu, v podstavě umístěný soundbar má doručit skvělý zvuk. Tenké rámečky vypadají působivě. Vysouvací kamerka poslouží při videohovorech, pro rozpoznání tváří a následné nastavení uživatelského profilu, nebo pozná, že se dívají děti a zamezí jim v přístupu k zakázanému obsahu. Kamerku může použít i jakákoliv další aplikace, které to dovolíte.

Chytré funkce jsou dané možnostmi operačního systému Harmony OS, který je však v konkurenci platforem pro chytré televize naprostým nováčkem a jeho kvality zatím neznáme. Systém pracuje s umělou inteligencí, umí rozpoznávat hlas a pracovat s hlasovými povely, poslouží jako brána pro celou řadu internetových multimediálních služeb, nebo jako centrum pro ovládání chytré domácnosti (platforma Huawei HiLink, která už dnes obsahuje na 900 přístrojů).

Skvěle vypadá dálkové ovládání. Připojené je přes Bluetooth, nabíjí se přes USB-C, ale příliš často to dělat nebudete, baterie vydrží až tři měsíce. Tlačítek není mnoho, spíše se bude spoléhat na gesta, touchpad a ovládání hlasovými povely. Ovladač má také NFC, takže k němu stačí přiložit smartphone, abyste přenesli fotky, video a další obsah z malého displeje na velký televizní.

O dostupnosti televize nepadlo na tiskové konferenci ani slovo, ale dá se čekat, že primárně míří na čínský trh. Na výběr budou úhlopříčky 65 a 75 palců, později se přidá také 55" a 85".