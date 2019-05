Huawei vyjednává s Aptoide ohledně vytvoření alternativy ke Google Play

Huawei má po následující tři měsíce rozhodně o čem přemýšlet. Díky jeho uvedení na americkou černou listinu (tzv. Entity List) nemůže od amerických firem nakupovat komponenty, součásti ani software. Po přechodnou dobu 90 dní sice může Huawei počítat s updaty Androidu, po jejich uplynutí ale stávající telefony přestanou dostávat aktualizace. A ty nově oznámené zase nebudou obsahovat Google Play, YouTube ani další známé aplikace od Googlu.

Huawei tak má dvě možná řešení. Tím prvním je přechod na vlastní operační systém. Šušká se o tom, že by se měl jmenovat Hongmeng, ovšem s tím se pojí i samostatný aplikační obchod s tituly, které by Huawei musel nechat naprogramovat od nuly. Kompatibilita s Android aplikacemi sice úplně vyloučena není, moc šancí ji ale nedáváme.

Možností druhou je zůstat na Androidu, a chybějící aplikace pořešit „po svém“. Nejpalčivější je zejména otázka obchodu s aplikacemi, protože u nových smartphonů Huawei a Honor bude obchod Google Play citelně chybět. Huawei již několik let používá svůj aplikační obchod Huawei Appgallery, a podle spekulací již kontaktoval vývojáře těch nejznámějších aplikací s dotazem, zda by svou aplikaci nechtěli umístit i do jeho vlastního obchodu.

Huawei však současně vyjednává i s uskupením okolo obchodu Aptoide, který je open-source alternativou ke Google Play. A obchod je to skutečně obrovský, nabízí přes 900 tisíc aplikací a na celém světě jej využívá více než 200 milionů uživatelů. Huawei se chce s Aptoide domluvit na vytvoření vlastního obchodu, který by využíval současnou či upravenou databázi aplikací od Aptoide. Řešení by bylo součástí Partners Programu, v rámci kterého by se o zisky z prodejů aplikací dělil Aptoide se zadavatelem, tj. s Huawei.

Vyjádření Googlu k situaci okolo Huawei: „Postupujeme v souladu s nařízením a přehodnocujeme jeho dopady. Google Play a bezpečnostní ochrana od Google Play Protect budou uživatelům našich služeb nadále fungovat na stávajících zařízeních Huawei.“

Veškeré snahy ale mohou přijít vniveč kvůli procesorům. Všichni mobilní výrobci ve svých čipsetech používají návrhy jader od ARM, která s okamžitou platností přerušila s Huawei veškeré kontakty. A to i přesto, že se jedná o britsko-japonskou firmu, návrhy čipsetů totiž mají stavět i na amerických technologiích, takže se zákaz může přenést i na firmu ARM, která z toho hned vyvodila důsledky. Huawei tak během jednoho týdne téměř ztratil Android a budoucnost mobilních čipsetů. Co bude ještě následovat?

Prohlášení společnosti Huawei: „Společnost Huawei významně přispěla k vývoji a růstu operačního systému Android ve světě. Jako jeden z klíčových globálních partnerů Androidu jsme úzce spolupracovali s jeho aplikační platformou s otevřeným zdrojem, abychom vyvinuli systém, ze kterého mají prospěch uživatelé i celé odvětví.“ „Společnost Huawei bude i nadále celosvětově zajišťovat bezpečnostní aktualizace a poprodejní služby pro všechny smartphony značek Huawei a Honor, stejně tak pro tablety, které si zákazníci zakoupili nebo jsou aktuálně k dispozici skladem.“ „Budeme i nadále vytvářet bezpečný a udržitelný softwarový ekosystém, abychom zajistili, že naši zákazníci po celém světě budou mít s našimi výrobky tu nejlepší zkušenost.“

Zdroj Dinheirovivo