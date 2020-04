Huawei: Výstavba 5G sítí bez naší účasti vyjde Česko o desítky miliard korun dráž

Pokud budou čeští operátoři budovat mobilní 5G sítě bez účasti společnosti Huawei, prodraží se jim výstavba o 11,7 až 37,7 miliard korun, uvádí korporátní divize společnosti Huawei v Česku a odvolává se při tom na studii Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Pokud se výstavba a vývoj 5G opozdí, může to stát českou ekonomiku údajně každý rok dalších až 33 miliard korun.

V Česku je zatím výstavba mobilních 5G sítí spíše zakonzervována, a to zejména ze dvou důvodů. Předně došlo k odkladu aukce frekvencí 700 MHz a 3,5 GHz, z nichž velká část má být použita právě pro provoz 5G sítí. Podle aktuálního průběhu to vypadá, že kmitočty budou vítězným vydražitelům přiděleny nejdříve zkraje roku 2021. Masivní budování 5G tak v Česku nelze nejméně rok očekávat.

Druhým důvodem je Evropskou komisí vydaný soubor opatření, tzv. 5G Toolbox, který mimo jiné popisuje jednotný přístup k tzv. rizikovým subjektům při budování kritické telekomunikační infrastruktury. Členské státy včetně Česka by se měly do 30. dubna 2020 vyjádřit, zda Toolbox přijmou, nebo zda chtějí rizikové výrobce omezit vlastními nařízeními. EU by ale uvítala jednotný přístup všech zemí.

5G Toolbox žádný subjekt z výstavby přímo nevylučuje, takové rozhodnutí ovšem mohou učinit jednotlivé národní státy. Z toho má Huawei obavy a vyzývá stát k férovému nediskriminačnímu přístupu, zachování konkurence a odvolává se zejména na ekonomické dopady, které by vyřazení firmy ze soutěže 5G dodavatelů mohlo přinést. „Chceme spolupracovat s evropskými i českými institucemi a soukromým sektorem na vytvoření obecných standardů a posílení bezpečnosti a spolehlivosti infrastruktury,“ říká Pavel Košek, tiskový mluvčí Huawei.