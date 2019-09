Huawei vysvětlilo, jak u Mate 30 dosáhlo superzpomalených videí 7 680 fps

Huawei se u nedávno představeného Mate 30 Pro pyšní nahráváním ultrazpomalených videí s až neskutečnou snímkovací frekvencí 7 680 fps! Víceprezident produktové divize Huawei, Bruce Lee, poodhalil, jak Huawei docílilo tak vysoké snímkovací frekvence.

Huawei Mate 30 Pro katalog | preview rozměry a hmotnost: 158 × 73 × 8,8 mm, 198 g

displej: 6,5'', kapacitní OLED, 1 176 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|11,5 Mb/s), LTE (1400|600 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 5, Bluetooth 5,1, GPS

paměť: 128 GB, NM Card (256 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Hisilicon Kirin 990 (8× Cortex-A76 + A55, 2,9 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 40MPx (7 296 × 5 472), video (3 840 × 2 160), blesk 77 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Podle jeho vyjádření je funkce extrémně náročná na operační paměť, takže v případě natáčení ultrazpomalených videí využívá kombinaci veškerého dostupného hardwaru, tady procesoru Kirin 990, grafického adaptéru, obrazového procesoru (ISP) a jednotky pro umělou inteligenci (NPU). Potřeba je také rychlá komunikace mezi všemi hardwarovými součástmi a také rychlá operační paměť. Mate 30 Pro nahrává při 256× zpomalení scénu po dobu 0,12 sekundy, kterou při následném okamžitém zpracování natáhne na 32 sekund.

Protože však uživatel nemá šanci za takto krátký čas zachytit přesně to, co chce, nahrává telefon celou jednu sekundu, ze které umělá inteligence vybere nejvhodnější 120ms záběr a zbytek při zpracování opomene. Jen tento výběr vhodného záběru ke zpomalení zabere až 2 GB operační paměti. Jinými slovy, za 0,12 sekundy pořídí snímač 945 framů při rozlišení 1280 × 720 pix, které roztáhne do 32 vteřin se snímkovací frekvencí 30 fps. Na videu níže můžete vidět různé ukázkové zpomalené záběry.

Mate 30 Pro a natáčení 256× zpomalených videí:

Zdroj Weibo, Sparrowsnews