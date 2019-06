Huawei vyvíjí vlastní systém pro smartphony už 7 let. Hotový může být příští rok

Huawei používá ve smartphonech operační systém Android (byť opatření vlastním uživatelským rozhraním EMUI) a nejraději by v tom pokračovalo. Stále však platí sankce uvalené na Huawei americkou vládou a pokud by se ani po plánovaných americko-čínských rozhovorech na nejvyšší politické úrovni nic nezměnilo, na konci srpna by se Android na všech stávajících smartphonech Huawei i Honor prakticky zamrazil ve stávající podobě a do nových modelů už by přijít nemohl.

Přesněji řečeno mohl, ale nikoli v podobě, na jakou jsou uživatelé na globálních trzích zvyklí – s obchodem Google Play a s veškerými předinstalovanými aplikacemi, bez nichž si už mnohdy fungování smartphonu neumíme představit. Jiná situace panuje v Číně, kde jsou některé služby Googlu dokonce blokované a uživatelé jsou zvyklí používat jejich čínské alternativy od tamních vývojářů.

Dlouhodobá strategie a lákání vývojářů

Huawei ale nechce o působnost se smartphony na globálním trhu přijít, a tak má v záloze tzv. „plán B“ – vývoj vlastního operačního systému pro smartphony. A s tímto nouzovým plánem počítá už poměrně dlouho. Jak uvádí zpravodajský portál americké televizní stanice NBC (cnbc.com), Číňané si pozvolna vyvíjejí svůj vlastní systém už 7 let – nyní vlivem politických tlaků jeho vývoj akceleruje, ale podle zdrojů z Huawei jsou připraveni nasadit jej do smartphonů za méně než rok.

To by teoreticky mohlo znamenat, že příští vlajkové modely rodiny Huawei P40 už by mohly běžet na vlastním systému. Ten by se mohl v domovské Číně jmenovat Hongmeng, ve zbytku světa méně exoticky znějící Ark OS. Huawei se snaží nyní přimět i vývojáře, aby vytvářeli aplikace přímo pro jeho obchod AppGallery, který by se velmi pravděpodobně stal do budoucna základem nové platformy. Jak jsme totiž viděli už v minulosti, život mobilních platforem je závislý na dostatku aplikací, což byl problém, který nakonec položil Windows Mobile i BlackBerry OS.