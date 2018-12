Huawei vyzývá: „Předložte důkazy, že ohrožujeme národní bezpečnost“

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve včerejším prohlášením varuje před možnou bezpečnostní hrozbou, kterou představují produkty značky Huawei. Podobná varování zaznívají ze stále více koutů světa. NÚKIB se odvolává na vlastní poznatky a poznatky bezpečnostních partnerů.

Huawei dnešním prohlášením vyzývá úřad, aby poznatky předložil:

„Kategoricky odmítáme jakékoliv tvrzení, že naše společnost představuje riziko pro národní bezpečnost. Žádáme tímto NÚKIB, aby předložil evidence namísto pošpiňování reputace Huawei bez jakýchkoliv důkazů.“

„Kybernetická bezpečnost je, a vždy byla, naší hlavní prioritou a máme dostatek prokazatelných zkušeností v České republice a po celém světě, které potvrzují, že naše výrobky a řešení jsou bezpečné. V třicetileté historii naší společnosti nikdy nebylo prokázáno, že by společnost Huawei provedla jakýkoliv prohřešek v oblasti kybernetické bezpečnosti. A díky této příkladné skutečnosti jsme se stali důvěryhodným partnerem pro všechny hlavní telekomunikační společnosti v České republice. Spolupracujeme také se všemi našimi oborovými partnery na dodávkách bezpečných a spolehlivých síťových řešení v České republice.

V Číně neexistují žádné zákony nebo nařízení, které by nutily společnost Huawei nebo jakoukoliv jinou společnost, aby do svých výrobků povinně instalovaly tzv. „back doors“. Huawei nikdy od žádné vlády nebo vládní instituce takový požadavek nedostal a naše společnost by s tím nikdy nesouhlasila.